Senamhi prevé más lluvias en Tumbes y Piura tras intensas precipitaciones. (Videos: Senamhi)
Senamhi prevé más lluvias en Tumbes y Piura tras intensas precipitaciones. (Videos: Senamhi)

Intensas lluvias, acompañadas de descargas eléctricas y fuertes vientos, se registran este miércoles 4 de noviembre en diferentes sectores de la región Tumbes, entre ellos Puerto Pizarro, La Cruz y Zarumilla, según reportes del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

La entidad informó que la estación Cabo Inga registró una precipitación acumulada de 74,4 milímetros entre las 4:00 p. m. y las 7:00 p. m.

Fenómeno El Niño

Asimismo, advirtió que se prevé un incremento del nivel del río Tumbes durante las próximas horas, de acuerdo con las mediciones de la estación El Tigre.

Tumbes

El Senamhi pronosticó lluvias de fuerte intensidad en Tumbes y el norte de Piura, donde las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.

Lluvias en Tumbes

En territorio tumbesino se esperan acumulados superiores a los 15 milímetros, mientras que ya se reportaron registros de hasta 31,6 milímetros en algunas zonas.

Lluvias en el norte

Las precipitaciones también podrían extenderse a otras localidades de Piura y Lambayeque.

Ante estas condiciones meteorológicas, el Senamhi recomendó a la población mantenerse alerta y seguir las indicaciones de las autoridades y los avisos oficiales para prevenir posibles emergencias.

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