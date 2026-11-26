El incremento de los precios de los alimentos y los combustibles comienza a golpear con mayor fuerza la economía de los hogares peruanos. A esta preocupación se suma el desgaste de la imagen presidencial. Según la última encuesta de Datum, el 55% de los ciudadanos desaprueba la gestión de Keiko Fujimori, una cifra que refleja el malestar de una población que espera respuestas concretas frente a sus principales problemas. La tendencia negativa no responde únicamente al impacto económico, sino también a los primeros efectos del fenómeno de El Niño y al avance de la inseguridad ciudadana. El escenario exige atención, capacidad de reacción y, sobre todo, liderazgo.

En estas circunstancias, la presidenta debe evaluar cuidadosamente sus prioridades. Su próximo viaje a Colombia, previsto para el 3 de diciembre, tiene como propósito abordar asuntos de desarrollo bilateral y cooperación entre ambos países. Se trata de temas importantes para la política exterior, pero la coyuntura nacional obliga a preguntarse si este es el momento más oportuno. El país necesita una conducción cercana, capaz de coordinar con sus ministros, gobernadores regionales y alcaldes para enfrentar el encarecimiento del costo de vida, reforzar la prevención ante El Niño y recuperar el control de las calles frente a la delincuencia. La agenda internacional no debe estar desconectada de las urgencias de los ciudadanos.