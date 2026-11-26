El juez Max Rivera Dueñas fue retirado de la jefatura de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC) de Arequipa, luego de que una trabajadora de la Corte Superior de Justicia lo denunciara por presunto hostigamiento sexual.

La decisión fue adoptada por la jefatura de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, que mediante la Resolución Administrativa N.° 000634-2026-JN-ANC-PJ dio por concluida la designación de Rivera Dueñas en el cargo a partir del 25 de noviembre de 2026.

Tras conocerse la denuncia, la Corte Superior de Justicia de Arequipa emitió un pronunciamiento para aclarar que no tiene competencia para investigar ni adoptar medidas disciplinarias contra el funcionario, debido a que la ODANC es un órgano autónomo e independiente en el ejercicio de sus funciones de control.

La institución precisó que corresponde a las instancias competentes de la Autoridad Nacional de Control evaluar los hechos denunciados y determinar las medidas que correspondan.

De esta manera, aunque Rivera Dueñas dejó la jefatura del órgano de Control en Arequipa, la denuncia por presunto hostigamiento sexual deberá seguir su curso ante la Fiscalía y la Corte Superior de Justicia para esclarecer los hechos y establecer si existen responsabilidades.