Parte del paisaje político de fin del año en el Perú son las movidas de los grupos de izquierda desde dentro y fuera del Congreso para lograr, como tantas veces, la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que es el eterno salvoconducto para que los extractores ilegales que han tenido mucho tiempo para formalizarse, sigan operando sin mayor control de las autoridades, que con esta norma quedan atadas de manos.

En años anteriores veíamos a personajes como Guido Bellido apoyando a los mineros informales concentrados en la avenida Abancay, que exigían la prórroga del Reinfo, tal como sucede ahora con el respaldo del derrotado candidato presidencial Roberto Sánchez, quien desde su puesto de asesor parlamentario pagado por todos los peruanos, se ha convertido en un verdadero azuzador del conflicto, tal como lo ha advertido ayer el titular del Congreso, Miguel Torres.

El Poder Ejecutivo ha enviado al Legislativo, como alternativa, un proyecto para sacar adelante la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Mape). Sin embargo, en la Comisión de Energía y Minas a cargo, nada menos, que de Yennifer Paredes, la cuñada del golpista Pedro Castillo, la están haciendo larga, como para llegar al término de la legislatura sin aprobar nada, y que no quede otra alternativa que extender el nefasto Reinfo para felicidad de la izquierda y la minería ilegal.

Por un lado, la comisión de la diputada Paredes frena la posibilidad de sacar adelante la Ley Mape, y por otro Sánchez, pagado por todos nosotros por esas cosas que sólo pasan en el Perú, azuza para que el Reinfo siga vivo a pesar de que esta norma eterna tiene mucha responsabilidad en el fortalecimiento de economías ilegales que poseen como brazo armado a grupos violentos, que son responsables de muchos de los crímenes que vemos a diario en el país. Y ni qué decir de la contaminación ambiental.

Para los “inocentes” que no entendían qué hacía la diputada Paredes al frente de una comisión tan técnica como la de Energía y Minas, cuando ella no es, ni de lejos, conocedora de la materia, ahí tienen la respuesta. Su función es netamente “política”, para que Juntos por el Perú siga siendo el brazo parlamentario de la minería ilegal que tantos recursos genera. Lástima que el presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, de Buen Gobierno, no quiera tomar una posición al respecto.