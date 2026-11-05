La bancada de Juntos por el Perú (JP) presentó un proyecto de ley que busca ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), a cargo del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La iniciativa, impulsada por la diputada Analí Márquez, también plantea modificar las reglas para conservar las concesiones mineras y revisar aquellas que permanecen, según ellos, inactivas.

Medida

La propuesta establece que el proceso continuará hasta que el Estado culmine el censo nacional de la pequeña minería y minería artesanal, publique sus resultados y resuelva los procedimientos de caducidad que correspondan a las concesiones “ociosas”.

El Minem deberá certificar el cumplimiento de estas condiciones mediante un decreto supremo. Sin embargo, el plazo no podrá superar diciembre de 2028.

El proyecto también modifica los pagos por derecho de vigencia. Los titulares que acumulen más de 100 mil hectáreas pagarían $20 por hectárea al año y quienes posean entre 50 mil y 100 mil hectáreas abonarían $10.

Para extensiones mayores a 10 mil y hasta 50 mil hectáreas, la tarifa sería de $5. La iniciativa mantiene los pagos diferenciados para pequeños productores y mineros artesanales.

Incluso, plantea establecer la caducidad de las concesiones desde el año 15 si sus titulares no cumplen las condiciones de producción.

El proyecto contempla extensiones hasta los años 20 y 30 cuando los concesionarios acrediten trabajos de exploración, inversiones o acuerdos de explotación, según los requisitos establecidos.

Descarte

La iniciativa colisiona con la Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) presentada por el Gobierno y que establece que el Reinfo se prorrogue solo por 18 meses para quienes tienen un proceso de registro vigente.