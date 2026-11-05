Los Jurados Electorales Especiales (JEE) no resuelven de la misma forma las postulaciones de alcaldes que buscan volver al cargo postulando como primeros regidores en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) de 2026.

Por ejemplo, los JEE de Bagua y Moyobamba proclamaron a Hermógenes Lozano, alcalde provincial de Condorcanqui, y a Carlos Hidalgo, burgomaestre de Zapatero, para 2027-2030.

Ambos postularon como primeros regidores y asumieron la posibilidad de encabezar sus municipios tras las renuncias de los candidatos titulares. Las actas no observaron la prohibición de reelección inmediata del artículo 194 de la Constitución peruana.

Sin embargo, el JEE de Ica emitió este 3 de noviembre una resolución diferente sobre el distrito de San Juan Bautista.

Contexto

En San Juan Bautista, Jorge Luis Quispe Saavedra fue electo para el periodo 2023-2026.

No obstante, Quispe postuló esta vez como primer regidor por Renovación Popular (RP) para permanecer en la administración edil.

Entonces, fue su hija Juana del Socorro Quispe Quijaite, quien encabezaba la lista como candidata a la alcaldía. Luego, la señorita renunció a su candidatura el pasado 27 de julio sin expresión de causa.

Así, el JEE Ica aceptó la renuncia el 30 de julio e inscribió la lista sin candidato a alcalde el último 20 de agosto.

Pese a no contar con una cabeza de lista, RP ganó el 4 de octubre con 1,510 votos, equivalentes al 30.754% de los votos válidos, dejando a Somos Perú en segundo lugar con 1,299 sufragios.

Por su ubicación como primer regidor, Quispe podía asumir la alcaldía.

Medida. El presidente del JEE Ica, Víctor Malpartida, y la tercera miembro, Verónica Díaz Ochoa, declararon inejecutable la proclamación de Quispe por el artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

Fue así como, por mayoría, el ente electoral proclamó a Rita del Carmen Guerrero Cajo, segunda regidora de la lista, como alcaldesa para el periodo 2027-2030. Entre tanto, Quispe queda como primera regidora.

La decisión no fue unánime. La magistrada Hilda Montes emitió un voto singular en contra y sostuvo que la prohibición constitucional se aplica cuando un alcalde vuelve a postular al mismo cargo. Según su interpretación, Quispe postuló a una regiduría y correspondía proclamarla alcaldesa por encabezar la lista ganadora.

Análisis

Al respecto, el abogado especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos advirtió que los JEE aplican criterios distintos para resolver los casos de “reelección encubierta” de alcaldes de distritos y provincias.

Para Villalobos, el máximo organismo electoral debe establecer una posición uniforme. “Tiene que haber una uniformidad de criterio y eso seguramente el Jurado Nacional de Elecciones lo va a señalar”, explicó a RPP.

Sobre Rafael López-Aliaga, el experto considera que si no recibe la credencial de alcalde de Lima, Jeanette Alonzo, segunda integrante de la lista de RP, asumiría el cargo y él permanecería como primer regidor.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, cuestionó a la ONPE) por la demora en publicar los resultados oficiales de las ERM2026. Ayer se cumplió un mes de los comicios del 4 de octubre.