A través de un comunicado, la Municipalidad de Lima pidió al Instituto Peruano del Deporte (IPD) garantizar el cumplimiento de los horarios establecidos para los espectáculos en el Estadio Nacional. El pronunciamiento se dio luego del concierto Reggaetón Lima Festival 7 - Edición Halloween, realizado el pasado 31 de octubre.

La comuna limeña, mediante la Gerencia de Fiscalización y Control, señaló que el evento habría superado el límite horario establecido para este tipo de espectáculos.

El festival congregó a miles de fanáticos de la música urbana, quienes asistieron disfrazados al Estadio Nacional para disfrutar de una programación encabezada por Anuel AA, Wisin, Beéle, Jowell & Randy, Lunay, J Álvarez, Alexis y Fido, Nio García y Trébol Clan.

La programación también incluyó la presentación especial de la orquesta de salsa La Charanga Habanera, además de los sets de los DJ Warner, DJ Nelson, DJ Motion y DJ Raffi Mercenario.

En el pronunciamiento, la Municipalidad de Lima recordó que la ordenanza municipal establece que los espectáculos públicos deportivos y no deportivos realizados en el Cercado de Lima y el Centro Histórico tienen como hora límite de autorización la 1:00 a.m.

La comuna también advirtió que incumplir esta disposición puede ser sancionado con una multa de 4 UIT, el cierre del establecimiento por 30 días o la cancelación del espectáculo, según corresponda.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima reafirma su compromiso de velar por el cumplimiento de las disposiciones municipales, proteger la tranquilidad de los vecinos y garantizar el desarrollo ordenado de los espectáculos masivos en la ciudad”, agregó la entidad.