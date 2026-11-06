La Policía Nacional del Perú ejecutó un operativo en la Galería Mesa Redonda, situada en la cuadra 4 de la avenida Argentina, en la zona comercial de Las Malvinas, en el Cercado de Lima. Como resultado de la intervención, los agentes decomisaron 230 celulares reportados como robados y 219 chips telefónicos. Además, seis personas fueron detenidas.

Entre los intervenidos figuran cinco hombres y una mujer, quienes tenían en su poder los equipos móviles incautados. De acuerdo con la Policía, los seis detenidos fueron trasladados al Departamento de Investigación Criminal, con conocimiento de la Fiscalía. En principio, serán investigados por el presunto delito de receptación, aunque no se descarta que estén involucrados en otros ilícitos, conforme avancen las diligencias.

El general de la Policía Víctor Mesa informó a Canal N que, durante el operativo, se encontraron 219 chips telefónicos en poder de un solo comerciante del centro comercial. Además, indicó que la intervención forma parte de las acciones policiales destinadas a combatir la comercialización ilegal de equipos tecnológicos robados en esta zona del Cercado de Lima.

Durante el registro de los establecimientos, los agentes descubrieron compartimentos ocultos instalados debajo de las tapas de las estructuras de los puestos comerciales. Según explicó la Policía, estos espacios, conocidos como “caletas”, eran utilizados para esconder los celulares y evitar que fueran encontrados durante las inspecciones de las autoridades.

En el operativo, los efectivos encendieron los celulares recuperados que estaban apagados para intentar comunicarse con sus propietarios. Según informó la Policía, lograron identificar a nueve personas afectadas, de las cuales cuatro llegaron hasta el lugar de la intervención luego de rastrear sus equipos mediante la señal GPS.

Entre los afectados, un ciudadano identificado como Miguel consiguió recuperar su celular gracias a las gestiones de los agentes policiales. En tanto, las autoridades continúan con las diligencias para identificar a los propietarios y devolverles la mayor cantidad posible de equipos incautados.

La Policía Nacional informó que inició coordinaciones con la Dirección de Lavado de Activos, mediante la División de Extinción de Dominio, para gestionar la pérdida de propiedad de los locales comerciales a favor del Estado. Según explicó el general Víctor Mesa a Canal N, el objetivo es poner en marcha el procedimiento legal correspondiente.

Las autoridades advirtieron que los propietarios de los inmuebles no podrán seguir alquilando sus espacios para el desarrollo reiterado de actividades ilícitas. Según la Policía, esta medida busca evitar que las galerías donde ya se realizaron intervenciones por el presunto delito de receptación vuelvan a incurrir en estas prácticas.

El operativo también contó con la participación de las municipalidades correspondientes, que dispusieron la clausura administrativa de los locales intervenidos. Además, se convocó a personal de Migraciones ante la presencia de ciudadanos extranjeros en el centro comercial durante la intervención.