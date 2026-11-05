La Policía Nacional del Perú contará con 48 nuevas unidades vehiculares para reforzar sus labores en el interior del país.

La flota, entregada por el Ministerio del Interior, está conformada por 42 camionetas y seis motocicletas que serán distribuidas entre comisarías y dependencias policiales de provincias.

La ceremonia contó con la participación del ministro del Interior, César Astudillo; el comandante general de la PNP, Freddy López; y el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.

Antes de la entrega de las unidades, las autoridades realizaron una demostración de destrucción de 5.300 armas de fuego incautadas en operativos contra la delincuencia. Astudillo explicó que el objetivo es evitar que este armamento vuelva a circular y sea utilizado para cometer actos delictivos.

El material metálico recuperado será fundido en su totalidad y destinado a la fabricación de minigimnasios y salas de juegos para escuelas de escasos recursos económicos.