La Municipalidad de Lima desplegará alrededor de 1.000 agentes municipales para reforzar la seguridad durante la visita del papa León XIV, programada para el 11 y 12 de noviembre.

Cabe mencionar que el operativo también contará con drones, más de 1.000 cámaras de videovigilancia y 200 cámaras corporales que utilizarán los efectivos de Serenazgo.

El alcalde Renzo Reggiardo informó que el sistema permitirá monitorear las calles, vías de acceso y alrededores de los puntos de concentración desde la Central de Videovigilancia.

Como parte del operativo, el 11 de noviembre, desde el mediodía, se cerrará el cuadrante del Centro Histórico. Los agentes municipales reforzarán la vigilancia en el Damero de Pizarro, especialmente en la Plaza de Armas, además de orientar a vecinos, turistas y asistentes.

Para el 12 de noviembre, día de la Vigilia para los Jóvenes, el ingreso a las zonas restringidas estará permitido desde las 5:00 a. m. únicamente a personas acreditadas, quienes deberán presentar su DNI y pasar los controles correspondientes.