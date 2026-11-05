Las cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido en la avenida Los Alisos. Los peritos encontraron 14 casquillos de bala en la escena del crimen. (photo.gec)
Las cámaras de seguridad registraron el ataque ocurrido en la avenida Los Alisos. Los peritos encontraron 14 casquillos de bala en la escena del crimen. (photo.gec)

Jeremi Jackson Olasabal Ampuero (26) fue asesinado a balazos frente a su vivienda, ubicada en la cuadra 12 de la avenida Los Alisos, en Los Olivos.

Según testigos, dos sujetos llegaron en una motocicleta y uno de ellos, quien habría utilizado la apariencia de un falso repartidor, descendió del vehículo y disparó repetidamente contra la víctima, que intentó escapar, pero cayó sin vida en la vía pública.

El ataque ocurrió en una zona comercial donde aún había comerciantes y transeúntes. Los disparos provocaron momentos de pánico y obligaron a varias personas, incluidos menores de edad, a refugiarse en los establecimientos cercanos.

De acuerdo con la información policial, los atacantes huyeron en dirección a la avenida Universitaria.

Peritos de Criminalística encontraron 14 casquillos de bala en la escena del crimen.

La Policía informó que Olasabal Ampuero registraba antecedentes y que recientemente se había trasladado desde Bellavista, en el Callao, a Lima norte.

Una de las hipótesis de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque el móvil del homicidio aún no ha sido establecido.

Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Los Olivos registraron el desplazamiento de los atacantes y el momento en que uno de ellos descendió de la motocicleta para disparar. La Policía revisa las imágenes para identificar a los responsables.

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