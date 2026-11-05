Jeremi Jackson Olasabal Ampuero (26) fue asesinado a balazos frente a su vivienda, ubicada en la cuadra 12 de la avenida Los Alisos, en Los Olivos.
Según testigos, dos sujetos llegaron en una motocicleta y uno de ellos, quien habría utilizado la apariencia de un falso repartidor, descendió del vehículo y disparó repetidamente contra la víctima, que intentó escapar, pero cayó sin vida en la vía pública.
El ataque ocurrió en una zona comercial donde aún había comerciantes y transeúntes. Los disparos provocaron momentos de pánico y obligaron a varias personas, incluidos menores de edad, a refugiarse en los establecimientos cercanos.
De acuerdo con la información policial, los atacantes huyeron en dirección a la avenida Universitaria.
Peritos de Criminalística encontraron 14 casquillos de bala en la escena del crimen.
La Policía informó que Olasabal Ampuero registraba antecedentes y que recientemente se había trasladado desde Bellavista, en el Callao, a Lima norte.
Una de las hipótesis de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas, aunque el móvil del homicidio aún no ha sido establecido.
Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad de Los Olivos registraron el desplazamiento de los atacantes y el momento en que uno de ellos descendió de la motocicleta para disparar. La Policía revisa las imágenes para identificar a los responsables.
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