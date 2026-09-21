Un niño de 9 años encuentra en las historias y en la imaginación una manera de transformar aquello que le ocurre. Esa es la premisa de “El Niño Cuenta Historias”, obra escrita por Henry Sotomayor García que sigue a un pequeño protagonista mientras comparte sus relatos con una roca, un astuto ratón y una lluvia llorona.

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A través de estos encuentros, la puesta en escena aborda la infancia, las emociones y el poder de contar historias para comprender y afrontar las experiencias difíciles. La obra, dirigida a toda la familia y especialmente a niños y niñas desde los 2 años, se presentará en el Auditorio Británico de Miraflores. Entradas disponibles en la plataforma de Joinnus.

SOBRE LA OBRA

Escrita por Henry Sotomayor García, la puesta en escena sigue a un niño de 9 años que transforma sus experiencias en historias y descubre, junto a una roca, un astuto ratón y una lluvia llorona, que imaginar también puede ser una forma de sanar.

La historia comienza cuando el niño comparte con estos singulares personajes los relatos que guarda en una precaria libreta. Así aparecen un poeta que ha perdido las palabras, un pan encontrado en el baúl de unos piratas que se niega a ser devorado y los terribles hombres bandera, empeñados en pelear por la tierra, las banderas y por el propio niño. A medida que estos relatos cobran vida, el público irá descubriendo también la historia que se esconde detrás de su protagonista.

HERRAMIENTAS

La puesta en escena utiliza el teatro de objetos como uno de sus principales recursos expresivos. A través de la manipulación de los actores, objetos cotidianos adquieren nuevos significados y se transforman en personajes y escenarios. Esta propuesta dialoga con la música en vivo, el teatro de sombras, las ilusiones ópticas y el humor, construyendo un universo escénico dinámico y cercano al público infantil y familiar.

Más allá de la aventura, “El Niño Cuenta Historias” propone una mirada sensible sobre la infancia y las distintas maneras en que niños y niñas procesan aquello que viven. A través de su protagonista, la obra pone en valor la palabra, la creatividad y la capacidad de contar historias como recursos para expresar emociones, comprender nuestras experiencias y fortalecer la empatía.

La obra fue ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia 2025, organizado por el Ministerio de Cultura del Perú, reconocimiento a la dramaturgia peruana contemporánea.

“El Niño Cuenta Historias” se presentará los sábados y domingos a las 4:00 p. m., del 26 de septiembre al 11 de octubre, en el Auditorio Británico de Miraflores (calle Bellavista 531, Miraflores). Entradas disponibles en la paltaforma de Joinnus.

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