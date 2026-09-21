¿Qué significa estar presentes en un mundo marcado por la inteligencia artificial, las redes sociales y la hiperconectividad? Esa es una de las preguntas que plantea “Presentes”, propuesta escénica interdisciplinaria dirigida por Paloma Carpio Valdeavellano, que explora las tensiones entre tecnología, creatividad, cuerpo y vínculos humanos.

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La obra, presentada por la Especialidad de Creación y Producción Escénica (CREPO) de la Facultad de Artes Escénicas de la PUCP, estrenará este miércoles 23 de septiembre, a las 8:00 p. m., en el Goethe-Institut Perú, en Jesús María. Las funciones serán gratuitas.

SOBRE LA OBRA

Cinco jóvenes artistas participan de una audición dirigida por una voz de inteligencia artificial que les plantea un desafío: demostrar que son capaces de ser auténticos y, a la vez, responder a las expectativas que la sociedad tiene sobre ellos. A través de acciones físicas que dialogan con recursos visuales y sonoros, se enfrentan a los imperativos de conectividad, bienestar, productividad y corrección política que atraviesan nuestro presente. Sin embargo, en el transcurso de la audición, algo comienza a escapar de las reglas: los performers se miran, se escuchan y ensayan otras formas de estar juntos. Sus cuerpos, voces e ideas abren así la posibilidad de habitar el presente desde otros modos de relacionarse consigo mismos, con los demás y con el mundo.

El punto de partida de la creación es la aproximación a las inquietudes de los jóvenes hoy, desde su lugar de enunciación como artistas escénicos, en un contexto determinado por la inteligencia artificial, la virtualidad y la globalización. ¿Cómo defienden los jóvenes artistas escénicos su quehacer hoy en día, en el contexto digital en el que vivimos?

Los ejes de esta creación colectiva son el azar, los algoritmos, la realidad virtual, la presencia corporal, las redes sociales, la contención emocional y la relación entre inteligencia artificial y creatividad humana.

“Presentes es un proyecto que vincula a estudiantes, egresados y docentes de FARES para buscar respuestas a preguntas propias de nuestro oficio y del tiempo que nos toca vivir. La idea de ‘estar presente’ es una afirmación muy propia del trabajo escénico. Por lo tanto, tocaba preguntarse qué es estar presente en medio de un tiempo en el que estamos conectados desde la tecnología, pero también profundamente solos”, detalla la directora de la obra Paloma Carpio.

Para ella, abordarlo desde el cuerpo fue una consigna, en diálogo con lo visual y lo sonoro, que son los sentidos continuamente sobre estimulados: “esta es la primera ocasión que tenemos de compartir públicamente este proceso de investigación-creación, con los retos técnicos que esto implica. Y nos alegró realizarlo en el marco de la Feria Gestar la escena (realizado semanas atrás) un espacio que tuvo el propósito de intercambiar sobre las formas de crear, producir y circular el conocimiento que generamos desde las artes escénicas”. Forma parte del elenco: Gabriela Artieda, Alejandra Chávez, Arlene Gutarra, Alessandra Burga y Mick Jack Gonzales.

FUNCIONES DE PRESENTES

Funciones: miércoles 23, jueves 24 y viernes 25 de septiembre a las 8:00 p.m.

Lugar: Goethe Institut Perú

Dirección: Jr. Nazca 722 Jesús María

INGRESO LIBRE, AFORO LIMITADO

Reservar ingresando aquí https://forms.gle/DHRwLgxUS2EiXc4U9

*Las reservas se liberarán a partir de las 7.40 p.m. Por favor tomar las precauciones necesarias para llegar a tiempo

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