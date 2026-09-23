El presidente de Argentina, Javier Milei, lanzó fuertes críticas contra la Organización de las Naciones Unidas (ONU) durante su intervención de este miércoles 23 de septiembre ante la 81.ª Asamblea General, celebrada en Nueva York.

Milei afirmó que la ONU se había convertido en una organización “inútil” y sostuvo que sirve para alimentar a una “casta de parásitos”, expresiones que utilizó como parte de un cuestionamiento más amplio al funcionamiento del organismo multilateral.

Milei cuestiona a la ONU por el caso de las Malvinas

Uno de los ejes centrales del discurso fue el histórico reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido y reclamadas por Argentina.

Milei sostuvo que el caso pone a prueba la capacidad de Naciones Unidas para hacer cumplir sus propias resoluciones y acusó al organismo de haber “mirado para otro lado” frente a la disputa.

El mandatario hizo referencia a la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, aprobada en 1976, y cuestionó las actividades de explotación de recursos naturales desarrolladas en torno a las islas sin autorización argentina.

Asimismo, pidió al Reino Unido reanudar las negociaciones para buscar una solución pacífica a la controversia de soberanía, posición que mantiene el Gobierno argentino.

El Reino Unido, por su parte, administra las islas y sostiene que corresponde respetar el derecho de sus habitantes a determinar su estatus político, mientras Argentina mantiene su reclamo de soberanía. El diferendo continúa siendo objeto de resoluciones y gestiones diplomáticas internacionales.

Críticas por la gestión de la pandemia

Milei también volvió a cuestionar las medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19 y vinculó esas políticas con su decisión de retirar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El presidente calificó las restricciones sanitarias aplicadas en distintos países como un “experimento global de control social” y utilizó el término “genocidio” para describir las consecuencias que, según su interpretación, tuvieron algunas de esas políticas. Esa caracterización corresponde a Milei y no constituye una conclusión de Naciones Unidas ni de organismos sanitarios internacionales.

El mandatario sostuvo además que las restricciones afectaron el trabajo, la educación, la atención médica y la posibilidad de acompañar a familiares fallecidos durante la emergencia sanitaria.

Milei rechaza controles estatales sobre la inteligencia artificial

Otro de los temas abordados fue el avance de la inteligencia artificial (IA). Milei cuestionó los escenarios que presentan esta tecnología principalmente como una amenaza y rechazó que esos riesgos sean utilizados como argumento para ampliar la regulación estatal.

Según planteó, los países occidentales deberían buscar liderar el desarrollo de la inteligencia artificial, posición que forma parte de una estrategia del Gobierno argentino orientada a promover inversiones y desarrollo tecnológico.

El mandatario también coincidió en este punto con planteamientos expresados por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la necesidad de evitar restricciones que, según ambos gobiernos, puedan frenar el desarrollo tecnológico.

Tercer discurso de Milei ante la Asamblea General

La intervención de este miércoles fue la tercera participación de Milei ante la Asamblea General de Naciones Unidas como presidente de Argentina. El mandatario centró buena parte de su exposición en cuestionar el funcionamiento de organismos multilaterales y en defender los lineamientos de política exterior de su Gobierno.

Su presentación también se produjo en un contexto de renovadas tensiones entre Argentina y el Reino Unido por actividades relacionadas con recursos naturales en las Malvinas. Días antes, el Gobierno argentino había presentado un proyecto para reforzar las sanciones contra empresas involucradas en actividades que Buenos Aires considera no autorizadas en la zona.