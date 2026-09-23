El último miércoles por la mañana, varios árboles que venían siendo talados por personal municipal, cayeron a la pista que conecta el Centro Histórico de Cusco con la explanada de Sacsayhuamán.

El hecho se registró aproximadamente a las 10:00 horas, cuando los troncos cayeron hacia la vía Don Bosco, llegando a impactar a un vehículo que hacía su paso por la zona.

De milagro ningún ocupante de la unidad resultó herido, sin embargo el tránsito se interrumpió por un buen rato, dejando locales y turistas varados en dicha carretera.

Hasta el lugar llegaron trabajadores que limpiaron la zona y despejaron la pista para que los vhículos puedan volver a transitar.

No es la primera vez que árboles de gran tamaño caen hacia esta pista, largamente transitada por cusqueños y sobre todo visitantes que buscan llegar hasta Sacsayhuamán.