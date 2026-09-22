Quedarse con poca batería en el celular puede convertirse en un problema si todavía quedan varias horas del día y no hay un cargador o enchufe disponible.

Sin embargo, los smartphones actuales incorporan funciones que permiten reducir temporalmente el consumo energético, controlar la actividad en segundo plano y priorizar las tareas esenciales.

Gustavo Varela, especialista de entrenamiento de vivo Smartphones, explica tres herramientas que pueden ser útiles cuando el nivel de batería empieza a descender.

1. Activa el modo de ahorro o superahorro de batería

Una de las primeras opciones cuando queda poca energía es activar el modo de ahorro de batería.

En los teléfonos que ofrecen una función de superahorro, el sistema limita determinadas características y reduce el rendimiento para disminuir el consumo energético.

La documentación de vivo señala que su Super Battery Saver restringe funciones del dispositivo y reduce su rendimiento con el objetivo de prolongar la duración de la batería.

Esta modalidad puede resultar especialmente útil cuando no se tiene acceso inmediato a un cargador y se necesitan conservar funciones básicas como llamadas, mensajería o determinadas aplicaciones esenciales.

El funcionamiento y las aplicaciones disponibles bajo este modo pueden variar según el modelo y la versión del sistema operativo.

2. Reduce el consumo cuando el teléfono está en reposo

Aunque el smartphone permanezca guardado en el bolsillo o sobre una mesa, puede continuar utilizando energía.

Aplicaciones, conexiones de red, sincronizaciones y notificaciones pueden seguir ejecutándose en segundo plano incluso cuando la pantalla está apagada.

Algunos equipos incorporan sistemas que reducen estas actividades durante periodos de inactividad.

vivo, por ejemplo, dispone en algunas versiones de su sistema de un modo de reposo con IA, que identifica periodos de descanso y limita interrupciones y conexiones de red innecesarias para reducir el consumo energético.

Además de estas funciones automáticas, revisar qué aplicaciones consumen más batería y limitar aquellas que no necesitan mantenerse activas puede ayudar a administrar mejor la carga disponible.

3. Aprovecha la carga rápida cuando tienes poco tiempo

A diferencia de los modos de ahorro, la carga rápida no reduce el consumo ni aumenta directamente la autonomía de la batería.

Su función es distinta: permite recuperar una mayor cantidad de energía en menos tiempo cuando se dispone de pocos minutos para conectar el equipo.

Entre los modelos que incorporan esta tecnología se encuentra el vivo V70 FE, que cuenta con una batería de 7000 mAh y admite FlashCharge de hasta 90 W.

El fabricante señala que, en pruebas de laboratorio y bajo condiciones específicas, el equipo puede pasar de 1% a 100% de carga en aproximadamente 60 minutos. La velocidad real puede variar por temperatura, uso del dispositivo, cargador empleado y otras condiciones.

La propia marca precisa además que los 90 W corresponden a la potencia máxima admitida con el cargador oficial compatible y que el sistema ajusta dinámicamente la potencia durante el proceso.

¿Qué otras acciones ayudan a ahorrar batería?

Además de las funciones integradas en el equipo, algunos ajustes cotidianos pueden disminuir temporalmente el consumo.

Reducir el brillo de la pantalla, evitar mantener aplicaciones innecesarias abiertas, desactivar conexiones que no se están utilizando y revisar qué servicios operan en segundo plano son medidas que pueden contribuir a conservar energía.

También es recomendable consultar el apartado de batería dentro de la configuración del equipo. En algunos smartphones es posible identificar qué aplicaciones o procesos han consumido más energía desde la última carga completa.

La autonomía depende también del uso

No existe una única duración de batería aplicable a todos los usuarios.

La autonomía depende de factores como el brillo de pantalla, cobertura de red, aplicaciones abiertas, juegos, reproducción de video, navegación GPS, temperatura y estado de la batería.

Por ello, los modos de ahorro resultan especialmente útiles como una medida temporal para priorizar funciones esenciales cuando queda poca carga.

La carga rápida, por su parte, puede ser una alternativa cuando sí existe acceso a un enchufe, pero solo durante un periodo breve.