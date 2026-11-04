El gerente regional de Salud, Gerardo Florián, informó ante el pleno del Consejo Regional sobre las estrategias y acciones que se vienen ejecutando para combatir el dengue en La Libertad.

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Según el reporte presentado, la región registra 12, 338 casos confirmados, cinco fallecidos y 267 gestantes afectadas por esta enfermedad. Asimismo, a la fecha, 74 pacientes se encuentran hospitalizados y se cuenta con 138 camas habilitadas a nivel regional.

El funcionario advirtió que los casos podrían incrementarse debido a la resistencia de algunos ciudadanos a brindar las facilidades necesarias a las brigadas de salud para realizar las labores de fumigación y control larvario en sus viviendas. Entre los principales motivos de rechazo mencionó la ausencia de los propietarios por motivos laborales, el temor a las extorsiones, la falta de acreditación del personal y la desconfianza hacia los productos químicos utilizados.

GRAVES

Respecto a los fallecimientos, Florián explicó que las personas afectadas llegaron a los establecimientos de salud en fase crítica de la enfermedad o presentaban comorbilidades, factores que complicaron su estado de salud.

En cuanto a la distribución de casos por provincias, Trujillo concentra la mayor cantidad, con 10, 179; seguida de Virú, con 3 351; y Chepén, con 1, 739. También se reportan casos en Pacasmayo y Ascope. En las provincias de la sierra, aunque en menor número, se registran 34 casos en Gran Chimú, tres en Pataz y dos en Bolívar.

Frente al avance de esta enfermedad, el Gobierno Regional solicitó al Ejecutivo la asignación de vacunas. Al respecto, el gerente regional de Salud informó que se ha vacunado a 13, 893 personas en los distritos priorizados, alcanzando un avance del 63 % en la aplicación de la primera dosis. Sin embargo, aún existe una brecha de 138, 790 dosis por cubrir.

Otro factor de riesgo identificado es el almacenamiento de agua en los hogares. Según lo expuesto, el 44,5% de la población almacena agua debido al desabastecimiento de la red pública, situación que genera condiciones favorables para la reproducción del zancudo transmisor del dengue, especialmente cuando no se adoptan las medidas adecuadas para proteger los depósitos.

Durante la sesión, los consejeros regionales también solicitaron atención a las principales problemáticas del sector Salud en sus respectivas provincias, así como información sobre las medidas que se vienen implementando para combatir el dengue, considerando la proximidad del Fenómeno El Niño. Asimismo, se abordó la situación de las ambulancias existentes en la región, de un total de 303, se encuentran operativas 254.

El Consejo Regional La Libertad, en el marco de su labor fiscalizadora, solicitó reforzar las estrategias de prevención, control y atención frente al dengue, así como fortalecer las acciones de sensibilización para promover la colaboración de la población con las brigadas de salud.