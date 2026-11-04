Frente al riesgo de lluvias extraordinarias asociadas al Fenómeno de El Niño, la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) ejecuta de manera preventiva dos iniciativas: La Ruta del Agua, orientada a canalizar y direccionar el flujo pluvial durante su trayecto por la urbe, y un Plan de Acción diseñado para dar respuesta inmediata ante puntos de aniego y garantizar la correcta evacuación de aguas residuales.

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Los detalles de estas intervenciones fueron presentados por el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres de la MPT, Richard Asmad Benites, durante su exposición ante el Concejo Provincial en sesión extraordinaria, la misma que estuvo presidida por el alcalde Mario Reyna Rodríguez.

LA RUTA DEL AGUA

La Ruta del Agua tiene como objetivo principal asegurar que, ante una eventual activación de la quebrada San Idelfonso, el caudal discurra por un trayecto controlado para evitar daños severos en la ciudad similares a los registrados en años anteriores. Este corredor estratégico atraviesa doce territorios vecinales, iniciando en la zona de Semirústica Mampuesto y culminando entre San Judas Tadeo y la urbanización Los Rosales de San Andrés, abarcando puntos críticos identificados en las avenidas 26 de Marzo, América Norte, Miraflores, España, Jesús de Nazareth y el óvalo Víctor Larco.

Como parte del despliegue logístico y preventivo en estas jurisdicciones, la comuna entregó a los alcaldes vecinales 1,930 barreras canalizadoras, 16,142 sacos terreros y 84 herramientas comunales. Se ha sensibilizado y capacitado a 4,581 vecinos a través de 99 talleres, consolidando la creación de 12 brigadas comunitarias y la articulación con 30 comités vecinales para garantizar una respuesta rápida y organizada ante cualquier alerta de emergencia.

En paralelo, y gracias a un trabajo coordinado con el Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) y la Subgerencia de Participación Vecinal, se vienen ejecutando labores de limpieza de techos para prevenir el colapso estructural y reducir los riesgos asociados al dengue. Como medida complementaria de protección social, se identificó e intervino a unas 150 viviendas en condición precaria, a cuyas familias se les hizo entrega de calaminas para mitigar el impacto de las lluvias.

También se articuló con las entidades de primera respuesta, se realizó un primer simulacro basado en La Ruta del Agua y elaboró una maqueta física para optimizar la difusión y comprensión de la estrategia entre la ciudadanía y las autoridades locales.

PLAN DE ACCIÓN ANTE ANIEGOS

El Plan de Acción para lluvias intensas comprende la identificación de zonas vulnerables en los 60 territorios vecinales de la ciudad, donde ya se instalaron 30 buzonetas de captación pluvial y se gestiona la ejecución de 36 estructuras adicionales en áreas de riesgo crítico.

Para garantizar una respuesta eficiente ante emergencias por acumulación de agua, la ciudad fue dividida en seis sectores estratégicos que serán atendidos por grupos de articulación integrados por diferentes gerencias y subgerencias municipales. Estas brigadas operativas cuentan con equipamiento especializado que incluye motobombas, tanquetas y cisterna de Sedalib, entidad que sumará el apoyo de hidrojets para minimizar aniegos y atender posibles colapsos en la red de desagüe.

El mapeo técnico determinó la existencia de 57 puntos críticos, de los cuales 22 representan un riesgo alto, 28 un riesgo moderado y 7 un riesgo bajo. El mecanismo operativo consiste en extraer el agua acumulada en las buzonetas mediante el uso de motobombas para su posterior evacuación a canales de riego o directamente al mar.

Adicionalmente, la MPT ha previsto el uso de generadores eléctricos y torres de iluminación para asegurar la continuidad de las labores operativas ante cortes en el suministro de energía eléctrica producto de los eventos climatológicos.

La efectividad de este sistema fue puesta a prueba de manera exitosa el pasado 28 de octubre durante un simulacro nocturno desarrollado en la calle Los Rubíes, en la urbanización La Rinconada, y en la cuarta cuadra del jirón Orbegoso, donde hay instalada una buzoneta.