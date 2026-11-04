La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, declaró el estado de emergencia por 60 días calendario en los 84 distritos de las 12 provincias que integran la región La Libertad, ante el peligro inminente de intensas precipitaciones pluviales asociadas al fenómeno El Niño 2026-2027.

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RESPUESTA

La medida, establecida a través del Decreto Supremo Nº 149-2026-PCM, fue publicada ayer en el diario El Peruano. El dispositivo dispone la ejecución de medidas de excepción, inmediatas y necesarias para reducir el “muy alto riesgo existente; así como de respuesta y rehabilitación que correspondan”.

El decreto no solo alcanza a los distritos de este departamento, sino también a Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali, así como a la Provincia Constitucional del Callao.

El dispositivo establece que los gobiernos regionales y locales comprendidos deberán ejecutar las medidas de prevención, reducción del riesgo y respuesta necesarias, con la coordinación técnica y seguimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Las intervenciones también contarán con la participación de los ministerios competentes, así como de otras instituciones públicas y privadas involucradas en la gestión del riesgo de desastres.

La medida se sustenta en la evaluación técnica realizada por el Indeci, que identificó localidades expuestas a escenarios de peligro cuya atención requiere la intervención de entidades del Gobierno nacional.

De acuerdo con el sustento de la disposición, la capacidad de respuesta de los gobiernos regionales frente al peligro inminente ha sido superada, por lo que resulta necesaria la participación técnica y operativa de instituciones nacionales.