Un total de 10 internos del penal El Milagro de Trujillo, considerados como cabecillas de organizaciones criminales, fueron “lanchados” por personal del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) hacia la cárcel de Challapalca, en Tacna. Los presos, antes de ser trasladados, fueron rapados, vestidos de blanco y esposados de pies y manos, al estilo impuesto por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Las autoridades tomaron esta medida luego de una reyerta registrada la madrugada del domingo en el pabellón 4 del establecimiento penitenciario trujillano, que dejó tres reos fallecidos y ocho heridos.

“A los líderes de estas organizaciones criminales se les está trasladando a Challapalca. Cualquier reyerta adicional tendrá consecuencias y habrá traslados a penales alejados”, dijo la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, tras inspeccionar el reclusorio de Trujillo.

El enfrentamiento se habría originado por disputas con el nuevo delegado de ese pabellón.

“Ayer (domingo) ha habido una reyerta. Como ha explicado el jefe del Inpe y el director del penal, parte de esta pelea entre bandas ha ocurrido en principio por la designación del nuevo delegado, pero entendemos también que retomar el control de las cárceles, el prohibir la entrada de las señales de comunicación y tener un control estricto en la periferia genera incomodidad”, remarcó la mandataria.

NUEVAS MEDIDAS

La jefa de Estado, quien la semana pasada estuvo en El Salvador y visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) que implementó el gobierno de Nayib Bukele, anunció en Trujillo que implementará diversas iniciativas inspiradas en ese país, tales como el “Programa Cero Ocio” y la ampliación de talleres productivos en las prisiones.

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