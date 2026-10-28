Las “Cocaobras” siguen generando perjuicio en la región La Libertad. La Contraloría General de la República advirtió que la empresa representada por la joven Lucero Coca Condori tendría pendiente devolver más de S/ 13 millones que recibió por concepto de adelantos en la obra que ejecutó en el Hospital Virú, cuyo contrato fue resuelto el pasado 4 de septiembre.

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Detalles

A través del Informe de Hito de Control N° 062-2026-OCI/5342-SCC, emitido el pasado 19 de octubre, el órgano de control indicó que el Consorcio Hospital Virú “mantiene un saldo de S/ 13,277,931,23 pendiente de devolución por concepto de adelantos, situación que genera el riesgo de no recuperar total o parcialmente los recursos públicos otorgados”.

Este documento se elaboró luego de que el Gobierno Regional de La Libertad le resolviera el contrato a la compañía dirigida por Coca Condori, por supuestos incumplimientos contractuales graves.

“De la evaluación efectuada, se evidencia que la entidad otorgó al contratista un monto acumulado de S/ 14,664,250,31 (incluido IGV) por concepto de adelanto directo y adelanto para materiales e insumos. No obstante, durante el periodo de ejecución de la obra, el contratista únicamente amortizó, mediante las valorizaciones quincenales pagadas, un importe acumulado de S/ 1,386,319,08”, indica el Hito de Control.

También precisa que al haberse resuelto el contrato entre la Región y el Consorcio Hospital Virú corresponde realizar la liquidación y recuperación del saldo pendiente.

“El saldo deudor identificado constituye un riesgo financiero (dado que no existen cartas fianzas bancarias de realización automática que puedan ejecutarse en el banco para recuperar este dinero de inmediato). Esta situación se origina en la entrega de liquidez sin una amortización física proporcional al monto desembolsado y sin garantías bancarias de fiel cumplimiento que respalden adecuadamente las obligaciones asumidas y permitan recuperar oportunamente los fondos públicos comprometidos”, precisa el informe.

Notificación

La Contraloría también recomendó que el Gobierno Regional de La Libertad “evalúe las alternativas contractuales y legales disponibles que resulten idóneas, a fin de adoptar las medidas más adecuadas para salvaguardar y recupera los recursos públicos que aún se encuentran en poder de la contratista”.

Por ello, a través del Oficio N° 000721-2026-CG/OC5342, notificó a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel para que un plazo máximo de cinco días hábiles informe las acciones que adoptó para recuperar este dinero.

Como se recuerda, el Hospital Virú está valorizado en S/ 194 millones y fue licitado el 8 de julio de 2025, durante la gestión del gobernador César Acuña. Durante esa administración también se entregaron los trabajos en el corredor vial Trujillo-Huanchaco, a favor de la empresa de Lucero Coca, por S/ 121 millones. Ambas obras están paralizadas.