La Contraloría confirmó a través de dos informes de hito de control que los trabajos en el corredor vial Trujillo-Huanchaco y el Hospital de Virú, valorizados en S/ 315 millones, presentan nuevos retrasos que podrían afectar la continuidad de las obras.

VER MÁS: Trujillo: Dictan prisión preventiva para implicado en atentado con aparato explosivo

Ante esto, el Gobierno Regional de La Libertad aseguró que los consorcios representados por la joven empresaria Lucero Coca habrían demostrado “insolvencia”, por lo que les dio un ultimátum para que presenten los cronogramas acelerados de ambos proyectos, de lo contrario se rescindirían sus contratos.

Nuevos problemas

Desde que iniciaron las obras en el corredor vial Trujillo-Huanchaco, valorizadas en S/ 121 millones, se han reportado una serie de observaciones, relacionadas a retrasos, rajaduras y falta de pago a trabajadores.

Ahora, la Contraloría emitió el Informe de Hito de Control N° 033-2026-OCI/5342-SCC advirtiendo “retraso en la ejecución de actividades de la ruta crítica de la obra y la disminución de la capacidad operativa del contratista”. Esto, según el documento, “generaría el riesgo de incumplimiento del plazo contractual, afectando la puesta en servicio de la infraestructura vial, pudiendo traer consigo mayores costos de administración y supervisión de la obra”.

El órgano de control también puso en evidencia la “ausencia del residente de obra y del personal previsto para la ejecución de la obra”, lo que “podría afectar el control técnico, la dirección y el seguimiento contractual de los trabajos, poniendo en riesgo el cumplimiento del objeto de la contratación y la finalidad pública de la obra, generando la adopción de las acciones contractuales que correspondan”.

Las observaciones fueron notificadas a la gobernadora Joana Cabrera el 23 de junio último, para que tome las acciones correctivas.

El 1 de julio, en tanto, la Contraloría emitió el Informe de Hito de Control N° 038-2026-OCI/5342-SCC, evidenciando la paralización de los trabajos en el Hospital de Virú. Esta obra supera los S/ 194 millones.

“Contratista no ha venido ejecutando trabajos desde el 4 de junio 2026, relacionados al adicional de obra N° 01, que forma parte de la ruta crítica; situación que podría generar atrasos en la ejecución de la obra, que afecta la puesta en servicio de la infraestructura hospitalaria”, indica el documento.

Respuesta

El gerente general del Gobierno Regional, Roger Ruiz, dijo que el consorcio a cargo de los trabajos en Huanchaco presentará el lunes su cronograma acelerado de obras, con lo que se conocerá el porcentaje real de lo avanzado. “Es una empresa insolvente, es insostenible. A partir del lunes ya no tiene excusa y si no avanza, porque hay varias partidas que no han iniciado, sola la empresa va a caer. Entonces, luego tenemos que seguir un procedimiento porque para resolver el contrato hay que hacerlo bien”, acotó.

Respecto al Hospital de Virú, dijo que este jueves sostendrá una reunión con la empresa para exigirle que retome las obras. De no reiniciar las labores, solicitarán un cronograma acelerado y después de eso, de continuar con el incumplimiento, podría resolverse el contrato.