Geanmarco Quezada Castro fue electo diputado por la región La Libertad durante las elecciones del 12 abril último. A días de iniciar su gestión legislativa, el representante de Fuerza Popular conversó con Correo sobre los ejes de trabajo que deberá priorizar tanto el Ejecutivo como el Parlamento: seguridad ciudadana, prevención ante el fenómeno El Niño, reactivación económica, mejoras en salud y educación, entre otros.

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Estas elecciones han polarizado al país. ¿Qué hacer para generar consensos?

Sin duda, hay una realidad, el país se encuentra fragmentado, dividido, y esto nos lleva a la reflexión. Necesitamos ser un gobierno de puertas abiertas, ser un gobierno que tienda puentes por encima de todo, que priorice la concertación. Hoy el Perú necesita eso y nosotros debemos actuar con mucha responsabilidad, desde el Parlamento y también desde el Ejecutivo.

¿Qué puede garantizar un buen gobierno de Keiko Fujimori?

Yo estoy convencido que hará un buen gobierno, tal vez un gobierno más exitoso del que pudo haber hecho su padre (Alberto Fujimori) en los años 90. Evidentemente, Keiko tiene clara la acción que el gobierno que tiene que seguir, que es trabajar. Lo que nos corresponde hoy desde el Gobierno es trabajar y el Parlamento también tiene que estar acorde a estas necesidades del país.

El Congreso que se va tiene un alto rechazo. ¿Cómo cambiar esa percepción?

La idea de esta bicameralidad es, sin duda alguna, que dentro del Parlamento también podamos recuperar el orden que hace muchísimo tiempo se perdió. Por ejemplo, crear un espacio de una auténtica concertación. Hoy el pueblo peruano no quiere ver a sus diputados o senadores peleándose, yo creo que podemos llegar a grandes acuerdos y realizar ciertas agendas como la seguridad ciudadana, el tema del fenómeno El Niño, el friaje en las zonas andinas, la reactivación económica, la formalización de la propiedad, el sector salud y educación, yo creo que hay agendas comunes en donde fácilmente podemos ponernos de acuerdo y el pueblo verá ahí qué diputado o senador realmente ama a su país, porque yo creo que aquí las ideologías políticas tienen que quedar al margen, ya no hay tiempo para más discusiones.

La Libertad afronta un grave problema de inseguridad ciudadana. ¿Qué hacer para cambiar esta realidad?

Actuar con mano firme, que no tiemble la mano al momento de tomar decisiones. Yo creo que Keiko tiene la capacidad para recuperar el control territorial. Asimismo, hay que fortalecer a la Policía Nacional en investigación e inteligencia, eso dio resultados en la lucha contra el terrorismo en los años 90. También las fuerzas armadas tienen que cumplir un rol preponderante en esta pacificación interna. Otra propuesta del gobierno de Keiko es la administración temporal de los penales y la reforma en la administración de justicia, para que existan jueces probos, honestos y que no estén vinculados a bandas criminales.

Keiko Fujimori inició su campaña presidencial en Trujillo. ¿Esto podría dar luces de la importancia que tendría la región en este nuevo gobierno?

Keiko tiene un cariño muy grande por La Libertad y fue una manera de iniciar la campaña y agradecerle al pueblo liberteño esa confianza. Sin duda alguna, La Libertad está en la agenda prioritaria para poder pacificar. Desde la Cámara Diputados también tenemos la prioridad absoluta para recuperar la paz y la seguridad en nuestra región. Está dentro de la agenda como una prioridad.

Fuerza Popular tiene tres de los siete diputados de La Libertad. ¿Vas a coordinar con tus colegas para formar una bancada regional que permita sacar adelante proyectos a favor de la región?

Por lo menos los tres diputados de Fuerza Popular tenemos clara la agenda y esperamos que los demás colegas diputados de nuestra región hablen el mismo idioma. Yo hablo de una agenda única común a nivel de La Libertad. Lo que necesitamos es que exista la voluntad y la capacidad de asumir cierta responsabilidad para ponernos a trabajar, así que estoy presto a convocar a todos mis colegas para poder trabajar una agenda común regional.​