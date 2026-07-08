Representantes de la Asociación de Municipalidades de Centros Poblados de La Libertad cuestionaron a un grupo de consejeros regionales y les advirtieron que los correrán “a correazos cuando vayan a pedir votos” en la campaña electoral. Esto luego de que ayer, durante sesión de Consejo Regional de La Libertad, se confirmara que la compra de 65 tractores agrícolas que se les había ofrecido ya no se concretará este año.

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Opinión

La consejera por la provincia de Julcán, Lorena Carranza Blas, lamentó que el Gobierno Regional de La Libertad haya dejado sin efecto el proceso de adquisición porque esto “afecta directamente a miles de agricultores que esperaban este importante proyecto”.

Durante la sesión, Carranza cuestionó que no se planteara una alternativa para garantizar la continuidad del proyecto y señaló que las autoridades de los centros poblados llegaron con la expectativa de encontrar una solución.

“Hoy se les dio la espalda no solo a los alcaldes de los centros poblados, sino también a los agricultores de la sierra liberteña. Lo que la población espera de nosotros son soluciones y no que simplemente se les informe que un proyecto tan importante no continuará”, expresó.

No va

El alcalde del centro poblado de Sicchal, Walter Ágreda, lamentó el resultado de la sesión y confirmó que, según información brindada por los funcionarios regionales, el proceso de adquisición de tractores fue cancelado durante la etapa de licitación.

“Los agricultores esperaban esta maquinaria para fortalecer su trabajo y hoy se nos ha comunicado que el proyecto no continuará. Lo que pedimos es que no se abandone esta iniciativa y se busque una solución”, manifestó.

Al término de la sesión, los alcaldes de la sierra liberteña advirtieron a los consejeros que no acudan a sus jurisdicciones a solicitar votos.