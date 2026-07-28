El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó este lunes 28 de julio al Palacio de Torre Tagle para participar en las actividades protocolares por la transmisión de mando presidencial en Perú. El mandatario argentino fue el último jefe de Estado en arribar a Lima entre los invitados internacionales que acudieron a la ceremonia de juramentación de Keiko Fujimori.

Milei descendió de su vehículo en los exteriores de la sede de la Cancillería y saludó brevemente a los medios de comunicación que se encontraban en el lugar. Sin brindar declaraciones, ingresó al recinto donde se desarrollará su encuentro con la presidenta electa.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

A su llegada, el mandatario argentino fue recibido por Eduardo Pérez del Solar, jefe de Protocolo del Estado y encargado de la transmisión de mando supremo, junto al vicecanciller Eric Anderson. Ambos funcionarios acompañaron a Milei en su ingreso al Palacio de Torre Tagle.

El jefe de Estado argentino forma parte de la lista de autoridades extranjeras invitadas a la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori. Durante su permanencia en Lima, participará en las actividades oficiales programadas por el cambio de gobierno.

Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Delegación argentina llegó con presente para Fujimori

Horas antes del arribo de Milei, integrantes de la delegación argentina llegaron a Lima con un paquete envuelto en color blanco y con una cinta albiceleste. Según se informó durante la transmisión, se trataría de un presente destinado para la presidenta electa Keiko Fujimori.

El mandatario argentino fue una de las últimas autoridades internacionales en llegar al país antes de la ceremonia que se realizará en el Congreso de la República. La jornada reúne a diversos representantes extranjeros convocados por la transmisión de mando presidencial.