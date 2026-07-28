La presidenta electa Keiko Fujimori sostuvo este martes una reunión con el mandatario de Paraguay, Santiago Peña, en el Palacio de Torre Tagle, como parte de las actividades previas a la ceremonia de transmisión de mando presidencial. El encuentro se desarrolló en el marco de la llegada de autoridades internacionales invitadas a la asunción del nuevo gobierno peruano.

Según informó la Cancillería del Perú, ambas autoridades revisaron temas de interés común para sus países, entre ellos la integración regional y la seguridad ciudadana. En la cita también participó el canciller designado, Carlos Espá.

#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | Perú y Paraguay renovaron sus históricos vínculos bilaterales en una reunión celebrada en Torre Tagle entre la presidenta electa @KeikoFujimori y el mandatario paraguayo @SantiPenap. Con la participación del Canciller designado, Carlos Espá, ambas… pic.twitter.com/DaCpxOiTk9 — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026





Agenda bilateral antes de la toma de mando

La reunión entre Fujimori y Peña se realizó antes de la ceremonia oficial en la que la presidenta electa asumirá el cargo en el Congreso de la República. La actividad forma parte del protocolo establecido para los encuentros con los representantes extranjeros que llegaron al país por la transmisión de mando.

De acuerdo con el cronograma de la Cancillería, la Comisión de Anuncio del Congreso acudirá posteriormente al Palacio de Torre Tagle para invitar a Fujimori a trasladarse hacia la sede del Legislativo. Allí se desarrollará la ceremonia de juramentación presidencial.

¿A qué hora será la juramentación de Keiko Fujimori?

Según el cronograma oficial al que accedió Correo, la mandataria electa llegará al Congreso a las 12:15 p.m. Asimismo se prevé que la jurmantación se desarrolle entre las 12:30 p.m y la 1:30 p.m en el Hemiciclo de Sesiones.