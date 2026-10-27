El dengue volvió a cobrar una vida en La Libertad. Esta vez, la víctima fue una niña de tan solo cuatro años, quien falleció la tarde del domingo en el Hospital Belén de Trujillo luego de 10 días de haber contraído esta enfermedad en el distrito de Laredo.

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COMPLICACIONES

La información fue confirmada a Correo por el gerente regional de Salud, Gerardo Florián. El funcionario precisó que la menor se complicó porque también tuvo una “enfermedad viral muy fuerte”.

“La paciente fue trasladada (del Hospital de Laredo al Hospital Belén) porque se complicó con una hemorragia digestiva. Ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Belén y, lamentablemente, los médicos especialistas que trataron de salvarle la vida ya no pudieron hacer más y falleció”, indicó.

Agregó que, a excepción de la menor, los otros cuatro fallecidos por dengue tuvieron complicaciones por comorbilidades o enfermedades graves.

“Los cuatro casos adultos que han fallecido es porque, lamentablemente, ellos han llegado ya en fase crítica a las instituciones de salud, luego de haberse automedicado, luego de haber acudido a una farmacia o una botica y haber tomado medicamentos no esenciales para la atención del dengue”, manifestó.

El gerente también reveló que hay dos muertes que están en investigación epidemiológica. De ellos, existe una “alta posibilidad” de que uno sea positivo a dengue. “(El fallecido) También es de la provincia de Trujillo”, acotó.

CUIDADO

La Libertad atraviesa una etapa crítica. En este departamento existen 10,981 casos confirmados autóctonos, siendo la provincia de Trujillo la más complicada, con 6,100 pacientes.

“Esto es debido a que, lamentablemente, la población sigue teniendo la renuencia de abrir la puerta de su casa. Sigue teniendo la renuencia de seguir teniendo inservibles en su casa, en su patio. En sus techos sigue teniendo la renuencia de tener tanques de agua, baldes de agua, tinas de agua sin tapar. Mientras eso persista, lo que va conllevar es que sigamos teniendo casos de dengue”, dijo Gerardo Florián.

En los hospitales de La Libertad, además, hay 41 pacientes internados. De ellos, 21 están graves.

Por ello, el gerente invocó a la población a tomar conciencia y prevenir esta enfermedad. Además, anunció que desde ayer han ampliado la vacunación al distrito de El Porvenir, en Trujillo. Antes la inmunización solo se realizaba en Chao y Virú.

“El día de hoy (ayer) se ha iniciado la vacunación en El Porvenir con 7,000 dosis, con la autorización del Ministerio de Salud ante la presión del Gobierno Regional de La Libertad. Estamos volviendo a reiterar al Ministerio de Salud para que nos aumenten la distribución de dosis de vacunas”, indicó.

Geraro Florián también hizo una invocación al municipio de Trujillo para que haga cumplir su ordenanza que sanciona a quienes no permitan la intervención de las brigadas de salud en viviendas.

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