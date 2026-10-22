El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, aseguró que el electo burgomaestre Roy Arbaiza le estaría corrigiendo la plana a Arturo Fernández Bazán, quien se vocea será su asesor principal.

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Reuniones

Según Reyna, durante la gestión municipal del denominado “Loco de Moche”, en 2023, la exautoridad habría generado divisionismo al cuestionar públicamente a autoridades y representantes de instituciones públicas.

Sin embargo, ahora el virtual burgomaestre lo llevó a reuniones de coordinación con el jefe de la Región Policial La Libertad, general Eric Ángeles, y con funcionarios de la empresa Hidrandina.

“Me parece que le está corrigiendo la plana al señor Fernández de lo que hizo antes. En vez de pelear, en vez de denostar, en vez de agredir a instituciones, ahora lo que está logrando el señor Arbaiza es importantísimo, ir por los cauces normales de presentación para trabajar por la ciudad. Creo que está marcando el ritmo correcto y adecuado. Ahora que lo ha puesto de asesor, me parece que va bien el señor Arbaiza porque ya no lo veo gritando (a Fernández), es positivo eso”, dijo Mario Reyna a Sol Tv Perú.

Según el alcalde, los constantes enfrentamientos entre Arturo Fernández y autoridades, incluido el entonces jefe de la Región Policial, general Augusto Ríos Tiravanti, originaron que en 2023 sea el año más sangriento para Trujillo distrito, con 43 muertes. “Eso es por la descoordinación del señor Fernández, que ahora es asesor”, acotó.

Elección

Mario Reyna también se pronunció sobre su fallida candidatura al municipio de Trujillo. Aseguró que perdió los comicios porque postuló en Alianza para el Progreso (APP), partido que está “desgastado”.

“La población ha condenado o repudiado muchos hechos ilícitos, condenables, que terminaron pasando factura a gente como mi persona que no tiene nada que ver con ello”, aseveró.