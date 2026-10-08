Arturo Fernández Bazán, exalcalde de Trujillo que promovió las candidaturas del Partido Patriótico del Perú (PPP), aseguró que no apoyará a ninguno de los dos postulantes que se disputarán el Gobierno Regional de La Libertad en segunda vuelta. Según afirmó, “ambos son más de lo mismo”.

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Se pronuncia

Al 97.735% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Aldo Carlos Mariños, de Somos Perú, obtiene el 24.791%, seguido de Elías Rodríguez Zavaleta, de Podemos Perú, que alcanzó 24.490%.

Ambos volverán a enfrentarse el 29 de noviembre tras sacarle una amplia ventaja a Elmo Palacios Alva, del PPP, que quedó tercero con 18.517% de sufragios.

Sobre los resultados, Arturo Fernández manifestó en RPP Trujillo que no le generan confianza. Él consideró que perjudicaron al Partido Patriótico del Perú.

Respecto a Aldo Carlos y Elías Rodríguez, dijo que para apoyarlos “tendría que tener algo positivo de ellos, cosa que no tengo”.

Agregó que el candidato de Podemos Perú no investigó durante su época de congresista al líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. Tampoco cuestionó las obras inconclusas que dejó la gestión del exgobernador de La Libertad.

Del postulante de Somos Perú, criticó que en las elecciones del domingo no pudo captar el voto en varios distritos de la provincia de Pataz, a pesar de que fue alcalde en ese lugar.

“Ambos son más de lo mismo, ambos son dos caras de la misma moneda y yo no voy a votar ni por uno ni por otro. No tienen nada de galardones positivos. Voy a votar nulo, viciaré mi voto”, acotó en RPP Trujillo.

Auditoría

Respecto al municipio de Trujillo, Fernández dijo que liderará la comisión de transferencia del alcalde electo Roy Arbaiza, del Partido Patriótico del Perú. El denominado “Loco de Moche” también anunció que auditará la gestión del actual burgomaestre Mario Reyna, quien quedó cuarto en la última elección municipal.

Reyna respondió a estas declaraciones y aseguró que no le preocupa la fiscalización. “Eso es algo natural. No nos preocupa. Estamos administrando la ciudad, auditando todos los años, porque es una buena forma de mejorar la gestión. Si desean, que hagan dos o tres auditorías, pero nosotros lo estamos haciendo por cuenta propia todos los años”, expresó.