El Niño extraordinario llegaría a la región La Libertad en diciembre con lluvias que podrían alcanzar, en la provincia de Trujillo, acumulados de hasta 50 milímetros, muy superiores a los fenómenos registrados en 2017 y 2023, que dejaron cientos de damnificados.

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Alerta

Martín Caillahua Arguelles, especialista del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), confirmó a Correo que las precipitaciones intensas que iniciaron en Tumbes y Piura se dan porque están cerca de Ecuador, país que se encuentra en alerta roja por este fenómeno.

La Libertad, en cambio, aún depende de un mayor calentamiento del mar y de vientos que ayuden a estas lluvias extraordinarias.

El especialista del Senamhi detalló que ya existe aumento de temperaturas frente a las costas de la región. Precisó que el agua, durante esta época, debería mantenerse entre los 16 y 17 grados Celsius (°C). No obstante, El Niño ha hecho que, desde junio, incremente y ahora, en octubre, alcance los 23 o 24 °C, aproximadamente. En esa línea, se pronostica que en diciembre pueda llegar a 27 °C, lo que desencadenaría precipitaciones intensas.

Afectados

Entre diciembre de 2026 y enero de 2027 se estima que lleguen los primeros aguaceros extraordinarios. Las provincias más golpeadas serían Gran Chimú, Otuzco, Julcán y la zona occidental de Santiago de Chuco.

“No estoy diciendo que en las otras provincias de la sierra liberteña no vaya a llover, simplemente que no van a ser tan copiosas o abundantes como sí lo serían hacia la vertiente occidental. Tener mayores lluvias en esta zona occidental de la sierra favorecería también a que se presenten con más frecuencia lluvias por trasvase en la costa de La Libertad “, aseguró.

Martín Caillahua no descartó que zonas de la costa, como Trujillo, puedan registrar lluvias extraordinarias durante esos meses. Sin embargo, precisó que “climatológicamente los meses donde más se podría presentar lluvia es la época de verano, que sería entre febrero y marzo”.

“En esos meses la probabilidad sería mucho mayor, pero eso no quiere decir que en diciembre o en enero no podamos presentar algún evento importante de lluvias fuertes en la costa de La Libertad”, acotó.

El especialista del Senamhi dijo que, por ahora, no hay un cálculo oficial del acumulado diario que podría dejar las lluvias que se avecinan. No obstante, sí estimó que sería mucho mayor que los registrados durante los fenómenos El Niño de 2017 (27 milímetros) y Yaku (35 milímetros) de 2023.

“Si tuviésemos que estimar, debido a que es un Niño extraordinario, sin precedentes, con las condiciones más favorables, si pudiéramos decirlo así, yo calculo que podríamos superar entre 40 y 50 milímetros, que sería un poco más de lo que dejó la lluvia de marzo de 2023 (Yaku)”, afirmó.

Aniegos

La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Provincial de Trujillo identificó 107 puntos críticos en donde el agua se empozaría tras fuertes lluvias y escorrentías.

El gerente de esa área, Richard Asmat, informó que para evitar aniegos han instalado buzonetas que ayudarán a almacenar temporalmente el agua para luego poder evacuarla.

Detalló que algunos de los puntos críticos se ubican en las avenidas Jesús de Nazaret (frente a la Universidad Nacional de Trujillo), Mansiche, España, Miraflores y Pucará. También en las calles Titu Cusi Hualpa (urbanización Santa María) y Wilfredo Torres, así como en el cementerio de Mampuesto y el pasaje San Luis.

El funcionario, asimismo, dijo que para limpiar los puntos críticos también cuentan con motobombas, tanquetas de mil litros y cisternas de 5 mil galones. Además, la municipalidad está en proceso de comprar 10 motobombas más.