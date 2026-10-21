Mampuesto, en el distrito de El Porvenir, es históricamente una de las zonas más golpeadas por los huaicos debido a que se encuentra en el cauce de la quebrada San Ildefonso. En los fenómenos El Niño de 1998 y 2017, así como en el ciclón Yaku de 2023, los moradores de ese sector lo perdieron casi todo debido a la furia de la naturaleza.

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Sin embargo, el vicegobernador Ever Cadenillas aseguró que, ahora, la realidad es distinta, pues los trabajos realizados en San Ildefonso, en donde se construyeron 33 diques, evitarán que el agua vuelva a inundar esa zona, como en años anteriores.“Hay que dejar claro que el agua de la parte alta no va a llegar a la zona de Mampuesto, eso lo debo dejar clarísimo, el trasvase del agua ya casi está al 100%”, dijo.

AVANCE

Los trabajos en esta quebrada fueron inspeccionados ayer por funcionarios de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y el diputado Marino Lavado Valdivia.

El proyecto, orientado a proteger a 21,000 pobladores de la provincia de Trujillo ante eventuales inundaciones y huaicos, registra un avance físico de 79.84%.Durante el recorrido, el equipo técnico de la ANIN detalló los principales componentes de la infraestructura, entre los que destacan los diques de retención de sólidos, las estructuras de captación y el túnel de trasvase.

Estas obras permitirán canalizar de forma segura las aguas hacia el río Moche, reduciendo significativamente el impacto y los riesgos asociados al fenómeno El Niño.La inversión destinada al proyecto específico de la quebrada San Ildefonso asciende a S/ 1,198 millones.

Asimismo, se destacó que la solución integral incluye la intervención en la quebrada San Carlos, que beneficiará a más de 750,000 ciudadanos de la región La Libertad.