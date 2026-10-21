El Partido Aprista Peruano (PAP) está en crisis. A puertas de perder su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por no pasar la valla electoral en las elecciones presidenciales, sus militantes continúan disputándose los cargos partidarios.

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CONGRESO

Trujillo fue epicentro de la pugna entre afiliados del partido de la estrella. Del 16 al 18 de octubre, militantes de diversas regiones llegaron hasta la capital de La Libertad para participar del XXVI Congreso Nacional Ordinario del Apra, que tenía como finalidad elegir a una nueva directiva nacional.

Sin embargo, la cita tuvo más de un inconveniente debido a que el Sexto Juzgado Civil de Trujillo declaró fundada una medida cautelar presentada por el secretario del PAP en Otuzco, Hebert López, que pedía suspender el cónclave.

Tras la disposición judicial, la dirigencia de La Libertad, liderada por Julio César Morán, dispuso el cierre temporal de la Casa del Pueblo. Incluso, anunció trabajos de mantenimiento durante todo octubre.

La falta de local no fue impedimento para que un grupo de apristas sesionen. Ellos se reunieron en la sede del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) de Trujillo. Ahí aprobaron el cambio de toda la directiva nacional, designando como nueva presidenta del PAP a Mónica Yaya.

RECHAZO

La excongresista liberteña Olga Cribilleros aseguró que el Apra “enfrenta una situación crítica que exige responsabilidad, desprendimiento y, sobre todo, decisiones urgentes”. “No estamos ante una simple discrepancia entre dirigentes ni ante una disputa por cargos partidarios. Estamos ante el riesgo de comprometer la propia continuidad institucional de nuestro partido”, dijo a través de su cuenta de Facebook.

Además, consideró que “no es oportuno ni transparente la realización de un Congreso Nacional que, en las actuales circunstancias, podría profundizar nuestras diferencias y consumir un tiempo que ya no tenemos”.