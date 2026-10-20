La Contraloría General de la República (CGR) informó que detectó un perjuicio económico de S/ 147,010 en la Municipalidad Distrital de Chao, provincia de Virú, como consecuencia del incremento de la compensación económica del alcalde y de las dietas de los regidores, pese a que se encuentra prohibido por Ley.
Según el órgano de control, el concejo aprobó en marzo de 2023 el incremento de la compensación económica mensual del alcalde de S/ 6,200 a S/ 7,500 y fijó las dietas de los regidores en S/ 2,250, el 30 % de la nueva compensación económica aprobada para el alcalde. Esto originó pagos por montos irregulares durante el período evaluado (abril de 2023-abril de 2026).
El incremento de la compensación económica del alcalde más beneficios se pagó desde mayo de 2023 hasta diciembre de 2025; mientras que las dietas de los regidores calculadas sobre dicho aumento se cancelaron desde abril de 2023 hasta abril de 2026. Estas acciones ocasionaron una afectación al correcto uso de los recursos públicos y el citado perjuicio económico a la entidad.
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