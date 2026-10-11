Aldo Carlos Mariños (Somos Perú) y Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú) se volverán a ver las caras en las urnas el 6 de diciembre, debido a que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acordó que la Segunda Elección Regional (SER 2026) ya no se realice el 29 de noviembre, como inicialmente estaba previsto.

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Según los resultados de las elecciones regionales del 4 de octubre, ambos candidatos no alcanzaron el 30% de los votos válidos, por lo que tendrán que definir en una segunda vuelta quién será el nuevo gobernador regional de La Libertad.

DISPOSICIÓN

La medida fue anunciada ayer por el JNE en sus redes sociales. “[Se acuerda] modificar el artículo 4 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 30 de setiembre de 2026, en el extremo referido a la fecha de realización de la Segunda Elección Regional – SER 2026, conforme a los fundamentos expuestos en el presente acuerdo”, indica.

En tal sentido, añade, se fija “el 6 de diciembre de 2026 como fecha para llevar adelante la Segunda Elección Regional – SER 2026, en aquellas circunscripciones en las cuales ninguna de las fórmulas que participan en el proceso obtenga no menos de 30% de los votos válidos”.

Para tal efecto, el pleno del JNE pide a la presidenta de la República, Keiko Fujimori, realice la “convocatoria correspondiente, de conformidad con el marco normativo vigente”.

FOTOGRAFÍA

Al 97.753% de actas contabilizadas —2.247% fueron enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE) para su revisión—, Aldo Carlos y Elías Rodríguez ocuparon los dos primeros lugares en los comicios del 4 de octubre para el cargo de gobernador regional.

Mientras el “Caminante”, como se autodenomina el exalcalde provincial de Pataz, alcanzó un total de 221,277 votos (24.789%), por el candidato de la “P” sufragaron 218,619 electores (24.491%).

En provincias, de acuerdo con los resultados a los cargos de gobernador y vicegobernador, Somos Perú se impuso en siete (Chepén, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco y Virú) y Podemos, en cuatro (Ascope, Bolívar Gran Chimú y Pacasmayo). En Trujillo ganó el Partido Patriótico del Perú (PPP).

SEGUNDO TIEMPO

Tras las elecciones del 4 de octubre, ambos candidatos han retomado sus actividades proselitistas en diferentes localidades de la región.

“Esta victoria en primera vuelta nos confirma que estamos en el camino correcto. Este triunfo es solo el primer gran paso hacia la victoria definitiva”, publicó el militante somista.

En el caso del aspirante de la “P”, este agradeció el respaldo de sus electores y dijo que espera que imperen el diálogo y las propuestas en esta segunda vuelta. “Mi alma me dice humildad, mi manera de ser mi dice prudencia. [...] Voy a mostrar mi mejor manera de ser y liderazgo por mi región”, dijo en distintas entrevistas.