El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) emitió un comunicado para invocar a las autoridades pertinentes a actuar con mano firme en la provincia liberteña de Pataz, una de las más golpeadas por el crimen organizado en todo el país.

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DEMANDAS

“Invocamos a las autoridades a restablecer el orden y actuar con decisión contra este flagelo, así como a garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores mineros, que tienen derecho a desempeñar su labor sin poner en riesgo su vida”, indica en el documento.

Un párrafo antes, el IIMP enfatiza que “la minería ilegal es crimen organizado”. “Su violencia cobra vidas, siembra temor en las comunidades y socava el Estado de Derecho. Como país, no podemos normalizarla”, añade.

El 6 de octubre, dos agentes de una empresa de seguridad privada fueron asesinados por criminales en el sector Santa María, en el distrito y provincia de Pataz, dentro de la concesión de Compañía Minera Poderosa. El ataque dejó también dos personas heridas.

Frente a estos hechos, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú expresó también sus “sinceras condolencias a las familias de las víctimas” y su “solidaridad con los heridos, sus compañeros de trabajo y todas las personas afectadas por este lamentable suceso”.

VIOLENCIA

Pataz es escenario de una guerra desatada por organizaciones criminales por el poder del oro. Pese a que se encuentra en estado de emergencia por inseguridad desde hace más de dos años, las autoridades no han podido frenar los ataques contra Poderosa y otras compañías vinculadas a la extracción del mineral.