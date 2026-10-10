La presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi, presentó ayer en Trujillo las primeras acciones del Comando Unificado para reforzar la lucha contra el hampa en La Libertad, una de las regiones más golpeadas por el crimen organizado en todo el país.

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ARTICULACIÓN

“Han llegado fuerzas de élite que se están desplazando en las zonas más peligrosas de nuestro país. Y agradezco el respaldo de nuestra Policía Nacional y de nuestras Fuerzas Armadas, que han entendido que hoy, para enfrentar a la delincuencia, a esta lacra que está quitándole la vida a tantos ciudadanos peruanos, tenemos que hacerlo de manera conjunta”, manifestó la mandataria.

Fujimori anunció la creación del Comando Unificado el 7 de octubre en Lima. Se trata de una iniciativa cuyo objetivo es coordinar las operaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas contra las organizaciones criminales. La unidad está conformada por al menos 1,350 agentes de distintas instituciones.

“Se ha formado el comando unificado. Así como se hizo para derrotar al terrorismo, lo vamos a hacer también ahora”, recalcó la presidenta ayer en la capital liberteña.

Una de las primeras actividades que cumplió Fujimori fue visitar el penal El Milagro de Trujillo, que a inicios de setiembre fue declarado en emergencia junto con otros cuatro centros penitenciarios del país.

En la carcelería, inspeccionó el centro de control de ingreso y los nuevos equipos de seguridad, además de conocer los resultados de una requisa realizada en el recinto.

Aquí también anunció la ampliación del establecimiento para reducir su hacinamiento. “El penal tiene una capacidad para mil 500 internos y tiene más de seis mil. Eso también tiene que ser corregido. [...] Hemos estado hablando con el ministro de Defensa y el ministro de Justicia para poder construir tres o cuatro pabellones de manera rápida y así ampliar la capacidad de ese penal. Pero, por supuesto, con absoluto control. Este es el inicio de la recuperación de todos los penales a nivel nacional”, enfatizó.

GESTIONES

Junto con la presidenta de la República también estuvo la gobernadora regional de La Libertad, Johana Cabrera Pimentel, quien destacó la presentación de 250 agentes de élite de la PNP que llegaron de Lima y la designación de personal de las Fuerzas Armadas que arribará pronto a Trujillo para sumarse a las operaciones.

“Hoy (ayer) hemos conversado con la presidenta las necesidades de la región. Le he dicho que necesitamos más personal policial. En esta oportunidad ya dispuso a 250 personal de élite, y estamos coordinando con el ministro de Defensa (Rafael Belaúnde) el arribo de militares. Nos están ayudando”, señaló Cabrera.

Entre las unidades participantes en este comando se encuentran la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT), la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) y el Grupo de Respuesta Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), “cuyos efectivos están preparados para ejecutar intervenciones de alto riesgo y operaciones contra organizaciones criminales de alcance nacional y transnacional”.

Según Beláunde Llosa, quien también llegó a Trujillo, el objetivo es “librar una guerra frontal, decidida y sin cuartel contra la criminalidad”.

Respecto a los agentes de las FF.AA. que arribarán a la región en los próximos días, dijo que se trata de un equipo conformado por “unos doscientos hombres altamente calificados, con experiencia en combate en el VRAEM, en el Putumayo, que entrenan de forma permanente tácticas de intervenciones urbanas”.

“Lo que queremos es poner a lo mejor de nuestra Policía y de nuestras Fuerzas Armadas al servicio de la seguridad ciudadana”, recalcó Belaúnde.