El conteo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está a punto de culminar y ello ha permitido establecer cómo se han movido las preferencias en los comicios desarrollados el pasado 4 de octubre. En la región La Libertad, prácticamente ya están definidas las nuevas autoridades que gobernarán las 12 provincias de este departamento durante el periodo 2027-2030.

VER MÁS| La Libertad: Ataque armado deja dos muertos en mina de Pataz

Dominaron

Las elecciones también sirvieron para medir el poder de los partidos políticos. A nivel de alcaldías provinciales, las agrupaciones Podemos Perú, Somos Perú y Alianza para el Progreso (APP), con tres burgomaestres electos cada uno, concentran el 75% de los cargos a los que postularon.

En Ascope, al 97.661% de actas contabilizadas, John Vargas Campos, de Podemos Perú, obtuvo el respaldo del 20.246% de electores. Esta es la cuarta elección consecutiva que gana en esa provincia: dos veces en Ascope, una en Casa Grande y otra más en Magdalena de Cao. Esta vez, su más cercano perseguidor fue el postulante del Partido Aprista Peruano (PAP), Carlos Alza Moncada, que logró 14.660% de votos.

Podemos también se alzó con la victoria en Pacasmayo y Pataz. En la primera provincia ganó de la mano de Jhonatan Ventura Javier, que logró el 30.578% de las preferencias, y en la segunda con Clever López Medina, que alcanzó el 38.013% de sufragios.

Somos Perú, por su parte, ganó las elecciones en Chepén, con Carlos Paredes Silva. Él fue apoyado por el 31.218% de electores. La agrupación también conoció la gloria en Otuzco, con Helí Verde Rodríguez, que logró el respaldo de 31.548% de personas.

Los somistas, además, manejarán la Municipalidad Provincia de Virú. Acá Joselito Afiler Horna obtuvo el 19.638% de las preferencias.

En el ande

Alianza para el Progreso (APP), partido de César Acuña Peralta, se posicionó en la sierra liberteña y logró ganar en tres comunas. En Bolívar, Silos Mariñas Vergaray se impuso, con 48.328%, a Luis Moreno Echeverría, de Podemos Perú, que sacó 40.930%.

En Sánchez Carrión, el apepista Joel Espinoza Alayo alcanzó el 35.000% de votos, ganándole al postulante de Somos Perú, Arturo Rebaza López, que logró 33.039%.

En Santiago de Chuco ganó César Vásquez Infantes, con 28.566, a Juan Luján Chero, de Podemos Perú, que llegó a 25.769%.

Más elegidos

Uno de los triunfos más destacados fue el que obtuvo Roy Arbaiza Corcuera, del Partido Patriótico del Perú (PPP). Él le ganó la Alcaldía de Trujillo a Robert De La Cruz, de Podemos Perú. El primero logró 26.566% de votos, mientras que el segundo tuvo 17.417%.

El Partido Aprista Peruano también obtuvo una municipalidad provincial. Ellos cantaron victoria en Julcán, en donde Jhosver Rodriguez Salirrosas logró el apoyo del 39.419% de electores, por encima de Jhon Rodríguez Espejo, de Podemos Perú, que obtuvo el 34.738%.

Peleado

En Gran Chimú la contienda electoral se define voto a voto. En esta provincia la ONPE no ha podido avanzar el conteo, debido a que hubo disturbios con quema de material electoral en un local de votación de Lucma, lo que originó que el conteo se detenga al 83.133%.

A ese porcentaje, la pelea está entre Homero Lescano Nureña, de Avanza País, que tiene 3,735 votos (33.271%) y Carlos Díaz Lezama, de Podemos Perú, que alcanzó 3,685 sufragios (32.826%). Acá la diferencia entre ambos es de apenas 50 votos, por lo que ninguno de los dos puede cantar victoria, todavía.