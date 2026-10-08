El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) solicitó la anulación de los comicios desarrollados en dos distritos de la región La Libertad en donde se reportaron desmanes y quema de material electoral.

Así lo dio a conocer la jefa de la Defensoría del Pueblo de La Libertad, María del Carmen Olórtegui Risco, quien precisó que lo más probable es que en estos lugares se desarrollen elecciones municipales complementarias.

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Desmanes

La funcionaria detalló que en La Libertad se reportaron 185 incidentes durante la jornada electoral del 4 de octubre. Las más graves, que están a la espera de una solución, ocurrieron en los distritos de Urpay, en Pataz, y Lucma, en Gran Chimú.

Precisó que a las 2 de la mañana del lunes 5 de octubre, pobladores tomaron dos locales de votación en Urpay y quemaron el material electoral, lo que afectó a 2,417 electores.

El otro incidente ocurrió en la institución educativa Nuestro Señor de la Misericordia de Lucma, habilitado para recibir el voto de 3,078 personas. La misma noche de los comicios, ciudadanos que habrían estado descontentos con los primeros resultados electorales derribaron y destrozaron la puerta del plantel con la finalidad de incinerar las cédulas de votación.

“Las rompieron [las actas electorales], luego las han quemado en ambos lugares. Después de conversar con el Jurado Electoral Especial estamos a la espera de que se hagan los informes para que puedan tomar la decisión si se anulan o no las elecciones en esos lugares. Ellos tienen que hacer los informes respectivos para que se tome la decisión y se pueda oficializar”, acotó.

María Olórtegui agregó que la jornada electoral ya presentaba inconvenientes desde tempranas horas del día en el local de Lucma. En ese lugar también se detuvo a cuatro personas, una por usurpación de identidad y otras tres porque fotografiaron sus votos.