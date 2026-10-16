Milton von Hesse, director Ejecutivo de Von Hesse Consultores, sostuvo ayer durante su participación en el 37 Encuentro Empresarial del Norte (EEN) que la minería ilegal se ha convertido en “la principal actividad del mundo criminal” y en un factor que impide el crecimiento económico en el país.

Durante el evento, que es auspiciado por Diario Correo, el también director de Hágase Instituto señaló que esta problemática, incluso, ha superado “de lejos” al tráfico ilícito de drogas, contrabando y la tala ilegal.

Comentó que este escenario incrementa el riesgo de que el país sea dominado por fuerzas ilegales. “Eso ya ocurrió con el narcotráfico en Colombia y en su momento en México. Yo creo que Perú no debería seguir ese camino”, manifestó.

En ese sentido, afirmó que las economías ilícitas ya han “invadido el Congreso de la República”, además de otras instituciones públicas y el sector privado.

ENEMIGO CERCA

El especialista calificó a la provincia de Pataz, ubicada en la región La Libertad, como “un foco fuerte de economía ilegal”.

En ese sentido, instó al Ejecutivo a implementar estrategias serias para combatir la minería ilegal, pues de lo contrario se corre el riesgo de pervertir a las autoridades.

“Hoy mismo hay retenes de militares y policiales en Pataz, pero siguen pasando cientos de camiones con mineral, ya que tienen un papelito que dice Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera)”, cuestionó.

Recordó que el Instituto Peruano de Economía (IPE) ya ha informado que el año pasado se exportó más oro ilegal que el legal y eso se traduce en cientos de millones que el Estado dejó de percibir.

FACTORES NEGATIVOS

Milton von Hesse también indicó que la minería ilegal junto a la informalidad en el sector laboral, la corrupción e ineficiencia en el gasto público están jugando en contra del crecimiento económico y competitividad en el país.

Además, advirtió que este año el fenómeno El Niño puede afectar la productividad y por ende la economía.

Propuso al Ejecutivo mejorar el presupuesto para seguridad. Replantear acciones policiales y militares para combatir la minería ilegal, avanzar en la formalización laboral y prepararse para enfrentar El Niño.

En tanto, Juan Pacheco Romaní, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), expuso ayer sobre las condiciones necesarias para cerrar brechas y fortalecer la competitividad del norte.

Dijo que no basta con desarrollar proyectos individuales divorciados entre sí, pues lo que se necesita es una red de infraestructura y “empaquetar proyectos” en diversos sectores.

Otras ideas desarrolladas por el ponente fue la creación de fondos regionales para el financiamiento de infraestructura con recursos del canon. Consolidar la gobernanza y fortalecer la coordinación permanente entre niveles de gobierno.

Como punto final, pero determinante, sugirió tener en cuenta la gestión del riesgo climático.

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