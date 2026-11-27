Los daños provocados por el continuo impacto del oleaje en la Costa Verde han reavivado el debate sobre la necesidad de implementar infraestructura de protección en el litoral limeño. Frente a este escenario, la Municipalidad de Miraflores propuso construir una defensa costera permanente para resguardar las estructuras de la zona y prevenir nuevos deterioros.

Durante una inspección en el área afectada, José Oviedo, gerente de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Miraflores, indicó que una eventual declaratoria de emergencia facilitaría la coordinación entre las instituciones involucradas para establecer los límites entre el mar y la costa y determinar las obras que se requieren.

“Lo que tenemos que hacer con una declaratoria de emergencia es sentar a todos los actores y definir una frontera definitiva entre mar y costa, porque no vamos a volver a reconstruir con obras costosas las mismas ubicaciones cuando deberíamos, quizás, hacer un muro de defensa definitivo más adelante, que proteja de verdad las cosas, que le dé un malecón ancho a la gente”, declaró a RPP.

Oviedo también planteó que la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) traslade su línea de alta marea por detrás de la futura defensa costera. Explicó que esta medida facilitaría la ejecución de trabajos de mantenimiento y obras de infraestructura en la ciudad, sin tener que afrontar “trámites tan complejos”.

A su vez, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, informó que la Municipalidad Metropolitana de Lima evalúa declarar en emergencia la Costa Verde. También señaló que se contempla modificar el plan maestro de este circuito con el propósito de definir una respuesta integral ante el avance del mar y los daños ocasionados en el litoral.

Una de las propuestas en evaluación es construir una defensa costera permanente que permita proteger la infraestructura y disminuir el impacto del oleaje en los sectores afectados.