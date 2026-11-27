El programa Llamkasun Perú, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), transfirió S/ 9 millones 900 mil 982 para ejecutar obras de mantenimiento y mejoramiento de infraestructura en 48 distritos de Junín. La inversión contempla 51 actividades de intervención inmediata y busca generar 2 698 empleos temporales.

Como parte de estas intervenciones, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, inaugurará dos obras de movilidad urbana en los distritos de Nueve de Julio y Heroínas Toledo, provincia de Concepción. Ambos proyectos demandaron una inversión de S/ 2 millones 168 mil 474 y beneficiarán a aproximadamente 2 800 vecinos.

Obras en Nueve de Julio y Heroínas Toledo

En Nueve de Julio, junto al alcalde César Huacho, se presentará el mejoramiento de la calle Manuel Prado, en la localidad de Santo Domingo del Prado. Los trabajos comprenden el tramo entre el puente La Yucha y la calle Heroínas Toledo, donde se construyó una vía de doble sentido con pavimento de concreto. La intervención favorece a 2 500 habitantes y permitió generar 49 puestos de trabajo temporales.

La segunda obra se encuentra en el centro poblado La Libertad, distrito de Heroínas Toledo. Allí, el ministro y el alcalde Agatón Mantari inaugurarán las pistas y veredas de los jirones Jauja y Lima, así como de las calles Arequipa y Uchubamba.

Este proyecto beneficia a 300 vecinos y generó 42 empleos temporales. Además del pavimento de concreto, se implementaron sistemas de alcantarillado y drenaje para evitar la acumulación de agua en las vías cercanas a la plaza central.

Más de 50 actividades previstas en Junín

Según el MTPE, de las 51 intervenciones financiadas en la región, tres ya concluyeron, 14 continúan en ejecución y otras 34 tienen previsto comenzar entre noviembre y diciembre. Los trabajos incluyen mantenimiento de caminos rurales, canales de riego, instituciones educativas y espacios públicos, además de mejoras en accesos y circuitos turísticos.

A escala nacional, entre agosto y octubre, Llamkasun Perú promovió 50 842 empleos temporales en 1 013 distritos de las 24 regiones del país, mediante una inversión de S/ 189,7 millones. Los recursos financiaron actividades de intervención inmediata y tres proyectos de inversión.

Las principales acciones estuvieron relacionadas con el mantenimiento de caminos y trochas, infraestructura de riego, locales educativos y espacios públicos. También se ejecutaron trabajos en quebradas, establecimientos de salud, mercados, comedores y zonas turísticas.

En cuanto a la generación de puestos temporales, Áncash encabezó la lista con 5 423 empleos, seguido de Ayacucho con 5 123. Luego se ubicaron Cajamarca, con 4 162; Huancavelica, con 3 594; Lima, con 2 747; y Apurímac, con 2 654.

El programa se ejecuta en coordinación con los gobiernos locales y busca atender necesidades de infraestructura en las comunidades, al mismo tiempo que proporciona ingresos temporales a personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad.