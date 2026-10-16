Esta tarde continuó en Trujillo la segunda jornada del 37 Encuentro Empresarial del Norte (EEN), evento organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

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Una de las expositoras fue la directora de la Dirección de Inversiones Descentralizadas Proinversión, Denisse Miralles Miralles, quien confirmó que la ejecución de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic, que generará unos 150 mil nuevos puestos de trabajo, sí está en los planes del Gobierno Nacional.

Quien también dio buenas noticias para La Libertad fue el gerente general de Perupetro, Pedro Arce Chirinos, quien reveló algunos detalles sobre los trabajos que desarrolla Anadarko Perú B.V. (sucursal peruana) frente a las costas de este departamento.

“[La compañía] está ahora encaminada a hacer el primer pozo exploratorio. [...] Lo que ha hecho este año es terminar el estudio de impacto ambiental y se espera que el primer pozo exploratorio esté ejecutándose a partir del segundo trimestre de 2027. Una vez que se perfore sabremos si realmente hay hidrocarburos en el sitio que se ha perforado”, expresó durante su presentación en el encuentro empresarial, que es auspiciado por Diario Correo.