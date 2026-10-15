El excandidato presidencial y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, anunció que se retirará de la actividad política para dedicarse a tiempo completo a la Universidad César Vallejo (UCV), institución educativa que fundó.

Durante una actividad académica desarrollada en la filial de la UCV en Chepén, región La Libertad, el también exgobernador regional sorprendió a los asistentes al comunicar que dejará de participar en política.

“Les doy la buena noticia: chau, política. Dedicado a tiempo completo a formar a mis jóvenes”, expresó Acuña ante estudiantes y participantes del encuentro. Sus declaraciones fueron recibidas con aplausos.

César Acuña asegura que se dedicará a la Universidad César Vallejo

El empresario sostuvo que su decisión responde a su intención de concentrarse en la formación de jóvenes y en las actividades vinculadas con la institución universitaria.

“Dedicado a tiempo completo a cambiar la vida de mis jóvenes”, manifestó durante su intervención.

Acuña también relacionó su decisión con su vocación de servicio hacia los estudiantes. Según expresó, considera que debe dedicar esta etapa de su vida al trabajo educativo.

“Dios me ha dado vida para servir a mis jóvenes”, señaló antes de anunciar su alejamiento de la actividad política.

¿César Acuña dejará definitivamente Alianza para el Progreso?

El anuncio plantea interrogantes sobre el futuro de Acuña dentro de Alianza para el Progreso, organización política de la que es fundador y una de sus principales figuras.

Aunque aseguró que ya no participará en la actividad política, no precisó si renunciará a la dirigencia de APP o si mantendrá algún vínculo formal con el partido.

En declaraciones recogidas por RPP, Acuña añadió que su decisión de no continuar participando en política no significa que dejará de promover la formación de nuevos dirigentes.

“Voy a incentivar a los jóvenes a que sean políticos”, afirmó, y señaló que busca transmitir la experiencia adquirida durante su trayectoria pública.

El exgobernador remarcó, sin embargo, que ya no tiene previsto volver a participar personalmente en la actividad política.

La trayectoria política de César Acuña

César Acuña ha ocupado distintos cargos públicos a lo largo de su carrera.

Fue congresista de la República y alcalde provincial de Trujillo. También asumió la Gobernación Regional de La Libertad en dos periodos.

Su trayectoria incluye postulaciones a la Presidencia de la República, la más reciente como candidato de Alianza para el Progreso en las elecciones generales de 2026.

Antes de esa contienda, había dejado la Gobernación Regional de La Libertad para participar en el proceso electoral.

Tras su participación en los comicios, Acuña ha anunciado ahora su intención de concentrarse en sus actividades educativas.

Universidad César Vallejo será su principal actividad

La Universidad César Vallejo fue fundada por César Acuña en 1991, en Trujillo, y posteriormente amplió su presencia a otras ciudades del país.

Durante su visita a la sede de Chepén, Acuña sostuvo que desea dedicar su tiempo a la formación de los estudiantes de esta institución.

El exgobernador también manifestó su interés en compartir con los jóvenes los conocimientos adquiridos durante sus años de actividad política.

Por ahora, el anuncio corresponde a su decisión personal de alejarse de la política. No se ha comunicado un procedimiento formal de salida de APP ni un relevo en la conducción partidaria.