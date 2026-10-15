El excandidato a la Alcaldía de Trujillo por Podemos Perú, Robert De La Cruz Rosas, ironizó sobre los resultados de las elecciones municipales del 4 de octubre.

“En esta campaña me enfrenté a un exalcalde y a un alcalde en licencia, me enfrenté en buena cuenta a un loco y a una loca porque la gente realmente no votó por el señor (Roy) Arbaiza”, expresó el también consejero regional ayer.

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Reacción

De La Cruz hizo alusión con sus expresiones a Arturo Fernández Bazán y Mario Reyna Rodríguez. Mientras el primero nunca ocultó su vinculación al Partido Patriótico del Perú (PPP), agrupación a la que pertenece el virtual burgomaestre de Trujillo, del segundo indicó que había iniciado una guerra sucia en su contra.

Al 98.074% de actas contabilizadas, el exaspirante de la “P” perdió las elecciones por una diferencia de 50,210 votos ante Arbaiza Corcuera, quien tampoco ha negado el papel clave que cumplió Fernández en su campaña electoral. Reyna, por su parte, se ubicó cuarto en los comicios, con un respaldo de 56,193 electores.

Pese a lo dicho líneas arriba, Robert De La Cruz le deseo “mucha suerte” al nuevo burgomaestre de la capital liberteña. “Hay que darle tiempo para que pueda aprender [sobre gestión pública] y conocer Trujillo. Me llamó la atención de que no era de aquí, de la ciudad, pero es lo que Trujillo finalmente ha decidido”, manifestó.

Posición

A partir de enero del otro año, el concejo de Trujillo estará integrado, además del alcalde, por cuatro concejales del PPP, tres de Podemos Perú, dos de APP, dos de Somos Perú y uno de Fuerza Popular, Partido Aprista Peruano (PAP), Un Camino Diferente y Renovación Popular.

En ese sentido, De La Cruz aseguró que la bancada de la “P” será “propositiva” y “fiscalizadora”. “No vamos a ser una oposición irresponsable, pero la fiscalización la vamos a llevar en las venas. Eso quiero que se entienda y es lo que les he pedido a los señores regidores que asumirán funciones el otro año”, enfatizó.