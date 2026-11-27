El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) determinó que Perú incumplió el acuerdo de protección de inversiones suscrito con España y ordenó que Enagás pueda transferir al extranjero los dividendos que le corresponden por su participación en Transportadora de Gas del Perú (TGP), empresa que lleva el gas desde Camisea (Cusco) hasta Lima e Ica.

Con ese fallo la empresa española podrá transferir unos $ 178 millones de los dividendos (ganancias) acumulados de las operaciones de transporte de gas natural de TGP.

A ello se sumará la devolución de una carta fianza de $ 65 millones que formó la compañía en el marco de la Ley 30737.

Proceso

El CIADI también ordenó que Perú pague más de $ 4 millones por los costos del procedimiento arbitral seguido por la empresa española contra Perú.

El laudo fue notificado a Enagás el 17 de noviembre de 2026. La compañía informó sobre la decisión el 18 de noviembre, mediante una comunicación remitida al mercado español.

Según El Economista de España, el problema entre Enagás y Perú se inició tras paralizarse el Gasoducto Sur Peruano (GSP), en 2017.

Enagás formaba parte del consorcio que se adjudicó el proyecto (junto con la brasileña Odebrecht y la peruana Graña y Montero). “La obra se frenó y canceló en medio de las investigaciones por corrupción vinculadas al caso Lava Jato que involucraban a sus socios”, precisó.

Enagas buscó recuperar su inversión y las garantías ejecutadas bajo las reglas del contrato, sin conseguirlo.

Según Infobae, en aplicación de la norma anticorrupción se restringió y retuvo recursos de las empresas socias del GSP. Enagás no pudo sacar fondos de otras inversiones, como en TGP.