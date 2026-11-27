Un agricultor murió luego de atragantarse con un pedazo de carne. Sus familiares desconsolados denunciaron que lo llevaron al centro de salud de Chupaca, donde lo asistieron, le dijeron que solo estaba ebrio, pero cuando regresaban a su hogar, Santiago Quispe Orcón (68) falleció, sin recibir una adecuada asistencia médica.

RECLAMAN

“Traje a mi papá de emergencia, se había atragantado. Los doctores le dijeron que estaba bien, que estaba borracho. Ya se lo pueden llevar, me dijeron, y cuando lo sacamos nuevamente se atragantó y ya no respiraba”, relató su hija sollozando en Chupaca. Otro pariente corrió hasta donde se alistaban para el debate regional para pedir ayuda a los candidatos.

El hecho ocurrió el jueves cuando Santiago Quispe comía y, fortuitamente, se atragantó con un pedazo de carne en el distrito de Iscos. Sus familiares lo evacuaron al hospital de Chupaca, donde mencionan que no lo atendieron correctamente, le dieron de alta para que regrese a su casa, pero en el trayecto su salud empeoró, retornaron al nosocomio, pero el anciano llegó cadáver.

Policías de la comisaría de Chupaca investigan el hecho. En tanto, los deudos reclaman por la falta de atención médica. Asimismo, exigen la intervención de la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín y del Ministerio Público para determinar responsabilidades en el personal médico de turno y evitar que una presunta negligencia similar quede impune.