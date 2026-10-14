Los familiares del vigilante Juan Martínez Torres, quien perdió la vida tras ser atropellado por la empresaria Maricsa Polet Alfaro Cerna en mayo de este año, mostraron su total indignación y rechazo hacia el accionar de los jueces de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, quienes otorgaron la libertad a la responsable de esta tragedia.

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“Nosotros, los pobres, nos sentimos muy atados de mano no poder hacer nada. Creo que acá se han comprado jueces y fiscales. No llegó la justicia que debió haber llegado”, manifestó Alexandra Lozada, sobrina de la víctima, en declaraciones a N60 Noticias.

Asimismo, criticó la decisión unánime de los magistrados Víctor Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Loyola Florián (ponente y director del debate) de revocar la sentencia de primera instancia emitida el 5 de junio del 2026 por el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de la Unidad de Flagrancia de Trujillo. Dicha resolución inicial establecía 4 años, 6 meses y 26 días de cárcel efectiva, sanción que los jueces de apelación modificaron a una pena privativa de libertad suspendida en su ejecución por un plazo de 2 años.

“Pedimos justicia, que se investigue (a los tres jueces). Esos tres jueces son los responsables que hoy por hoy Maricsa Polet goce de su libertad”, remarcó.

Los jueces Burgos Mariños y Colmenares Cavero también dictaron, en septiembre de 2019, la sentencia de 30 años de prisión en el caso “Escuadrón de la Muerte” contra el fallecido coronel PNP en retiro Elido Espinoza Quispe y otros siete agentes policiales.

“”Estamos indignados y apenados. La justicia peruana y las autoridades no nos representan. Hay un padre (José Martínez) que sufre y espera por su hijo y hasta ahora no sabe que está muerto. Es lamentable que este juez de la Segunda Sala de Apelaciones le haya dado libertad a esa mujer, aludiendo que es un exceso la sentencia", indicó Rosmery Martínez, hermana del hombre de seguridad.

REPUDIO

Este caso no solo ha causado indignación entre los familiares de Martínez Torres. Magaly Medina, conductora de televisión, también criticó duramente la excarcelación de Alfaro Cerna. “Lo que vale una vida humana para nuestro Poder Judicial (...) y solo le ha aumentado la reparación civil a la suma de 400 mil soles”, dijo la presentadora en la emisión de su programa del último lunes.