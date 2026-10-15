ComexPerú indicó que, según cifras de la Contraloría General de la República (CGR) consignadas por el gremio empresarial, La Libertad se ubicó en el cuarto puesto de los departamentos de todo el país con mayor inversión comprometida en obras paralizadas, al cierre de junio de este año.

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Se trata de 92 proyectos que comprometen S/ 3,650 millones entre los tres niveles de gobierno, precisó ComexPerú.

No obstante, este resultado representa una mejora considerable con respecto del cierre de 2025, “cuando la inversión comprometida en obras paralizadas en la región ascendía a S/ 6,960 millones”. “Es decir, en los primeros seis meses de 2026, el monto se redujo en 47.6%”, añadió.

Por nivel de gobierno, la inversión comprometida en obras paralizadas en La Libertad se concentra en el Gobierno Nacional (ministerios y otras entidades adjuntas), con S/ 2,551 millones. Le siguieron las municipalidades, con S/ 1,039 millones.

Los departamentos que completan el top 5 del ranking son Lima (S/ 23,878 millones), Piura (S/ 3,685 millones), Cajamarca (S/ 3,654 millones) y Puno (S/ 3,306 millones).