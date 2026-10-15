Hay preocupación, pero también mucha fe. El papa León XIV ha sido operado de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar. Si bien la intervención médica fue catalogada como “exitosa”, su gira por América Latina, programada para realizarse entre el 6 y 17 de noviembre, podría verse comprometida.

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El padre Ramiro Castillo, representante de la Orden de los Agustinos y superior mayor del convento Santo Tomás de Villanueva en Trujillo, sostuvo ayer que el Sumo Pontífice debe esperar la recomendación de los médicos para continuar con los preparativos de su viaje a Uruguay, Argentina y Perú.

Cuidado

“Por el amor que siente por el Perú, obviamente que él (papa León XIV) daría todo lo que tiene por visitar el país, pero tiene que tomar en cuenta que tras salir de una operación complicada tendría que esperar la recomendación de los médicos. Todo está en manos de Dios, pero insisto, es oportuno escuchar y atender lo que digan los profesionales de la salud”, agregó.

No obstante, Castillo señaló que por “precaución” el Santo Padre debería guardar reposo. “Todos estamos orando por él y queremos que su recuperación sea lo más pronto posible”, manifestó.

Coincide

En esa línea, el vicegobernador de La Libertad, Ever Cadenillas, sostuvo que todos en el Perú esperan la visita del máximo representante de la Iglesia Católica; sin embargo, serán sus médicos los que tendrán que tomar la decisión más acertada. “Los trujillanos estamos orgullosos de él. Robert Francis Prevost ha compartido muchos años de su vida con nosotros, viviendo en nuestra ciudad, y ahora queda priorizar su salud”, enfatizó.

Algo más optimista, el alcalde de Trujillo, Mario Reyna, dijo que espera la pronta recuperación del papá León XIV. “Creo que su recuperación será testimonio vivo de que Dios lo acompaña en su arduo caminar. Esperemos que no se altere el itinerario previsto”, apuntó.