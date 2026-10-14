La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó este miércoles 14 de octubre su solidaridad con el papa León XIV tras la operación a la que fue sometido por un cáncer de pulmón y no descartó modificaciones en el calendario de su visita al Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026.

En declaraciones a la prensa, la mandataria manifestó su preocupación por el diagnóstico del pontífice y aseguró que millones de peruanos se encuentran orando por su pronta recuperación.

“Nos ha preocupado muchísimo el diagnóstico, pero quiero que el Papa sepa que desde acá, desde el Perú, somos millones de peruanos que estamos rezando y orando por su pronta recuperación”, declaró Fujimori durante una actividad oficial en Lima.

Visita del papa León XIV al Perú podría sufrir modificaciones

La jefa de Estado señaló que, según la información que maneja el Ejecutivo, la recuperación del pontífice podría prolongarse varias semanas, por lo que existe la posibilidad de que su agenda internacional deba experimentar ajustes.

“Entendemos también que podría haber algún cambio en el calendario de su visita”, manifestó Fujimori, al referirse al viaje apostólico que León XIV tiene previsto realizar al Perú en noviembre.

No obstante, la presidenta aclaró que el Gobierno continuará con los preparativos para recibir al Santo Padre mientras espera una comunicación oficial de la Santa Sede sobre su evolución médica y cualquier eventual modificación del itinerario.

“Por lo tanto, acá lo importante es que su santidad, el Papa, recupere su salud”, enfatizó la mandataria.

¿Cuál es el estado de salud del papa León XIV?

El papa León XIV, de 71 años, fue intervenido quirúrgicamente el martes 13 de octubre en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, donde le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho tras detectarle un adenocarcinoma pulmonar.

Según la información difundida por el Vaticano, la operación duró aproximadamente 90 minutos y se desarrolló sin complicaciones. El pontífice comenzó su recuperación posoperatoria y recibió fisioterapia respiratoria.

Los reportes médicos del 14 de octubre indican que León XIV ha comenzado a caminar y retomó su alimentación habitual. Por el momento, el Vaticano no ha anunciado la suspensión de su gira por Sudamérica, aunque su realización dependerá de la evolución de su salud.

Gobierno adelanta distribución de materiales educativos para 2027

Las declaraciones de Keiko Fujimori se produjeron durante la presentación del plan de distribución de materiales educativos para el año escolar 2027, realizada en el almacén central del Ministerio de Educación, ubicado en el distrito limeño de Breña.

La presidenta anunció que el Ejecutivo inició anticipadamente esta distribución como parte de las acciones preventivas frente a los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

Según explicó, la medida busca garantizar que los textos y otros recursos educativos lleguen oportunamente a las regiones del país, con el objetivo de reducir el riesgo de interrupciones en las actividades escolares durante el próximo año.